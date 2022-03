Komunitas BMW Car Clubs Indonesia Tutup Rangkaian OMR 2020-2021, Sejumlah Prestasi Diraih 

RANGAKAIN ajang balap BMW Car Clubs Indonesia One Make Race (BMWCCI OMR) 2020-2021 resmi ditutup pasa Sabtu (26/3). Perhelatan itu mencetak sejumlah rekor yang juga menjadi salah satu pembibitan pembalap di Indonesia.

Pengurus BMWCI Motorsport periode 2019 - 2021 Antonius Gita Prasetyo mengungkapkan, sejumlah prestasi yang tercipta dari BMWCCI 2020-2021 diantaranya, Dibukanya Kelas Baru E30 Open untuk sasis BMW jenis E30 dalam OMR.

"Kelas ini diikuti oleh tiga pembalap dengan sasis mobil balap BMW E30," ujar Gita dalam momen penutupan yang juga disaksikan sejumlah pengurus Ikatan Motorsport Indonesia (IMI) itu.

Selain itu, BMWCCI OMR 2020-2021 juga memberikan sejumlah penghargaan, diantaranya Penghargaan Best Team Livery yang didapatkan dari penilaian Estetika mobil balap dan dimenangkan oleh Tim Balap BMWCCI Jakarta Chapter Racing Team (JCRT). Penghargaan lain berupa Best Racing Team yang dimenangkan oleh Motorsoul Racing Team dari klub BMWCCI E30 Register.

Penghargaan terakhir yaitu Best Lap Time yang didapatkan dari rekor lap time tercepat yang baru, yaitu Lap Time 1.56.680 yang didapat oleh pembalap Victor Herryanto, member klub BMWCCI E30 Register dari tim balap Risqy Motorsport.

Presiden BMWCCI periode 2019 - 2021 Raden Cahyo Adhi Nugroho Martosubroto mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan BMWCCI OMR sejak awal persiapan kegiatan sampai dengan selesai akhir kegiatan.

"Dengan berakhirnya kegiatan ini, semoga program BMWCCI OMR dapat selalu memberikan kesempatan untuk pembibitan pembalap baru, terutama anggota BMWCCI yang berasal dari daerah, sehingga BMWCCI dapat memberikan manfaat yang baik kepada seluruh anggotanya," ujarnya.

BMWCCI OMR merupakan kegiatan Motorsport rutin tahunan BMWCCI yang sudah berjalan sejak pertama kali diresmikan oleh Presiden BMWCCI ke-5, Asido Regazzoni Simanjuntak, pada Desember 2017. Saat itu seluruh pembalap, instruktur, dan tuner professional BMW di Indonesia berkumpul di Astra BMW Serpong untuk menyaksikan grand launching dari Club Event Motorsport terbesar yang pernah dimiliki oleh BMWCCI. Race season BMWCCI OMR yang pertama dimulai pada 2018.

Pada tahun 2020 kegiatan BMWCCI OMR dilanjutkan oleh Presiden BMWCCI ke-6, Raden Cahyo Adhi Nugroho Martosubroto. Inovasi kegiatan OMR ini mengantarkan BMWCCI mendapatkan prestasi Internasional Best BMW Club of the Year yang diumumkan saat BCIC Council Meeting 2018. OMR adalah kebanggaan BMWCCI.

BMW Car Club Indonesia atau BMWCCI merupakan satu satunya Official BMW Club atau klub BMW resmi yang ada di Indonesia. BMWCCI berdiri di bawah BMW Clubs Asia (BMW CA). Sedangkan BMW Clubs Asia berada di bawah naungan BMW Clubs International Council (BCIC) di München, Jerman. Sebagai satu satunya klub BMW resmi di Indonesia, BMWCCI mendapatkan dukungan penuh dari BMW Grup Indonesia dan seluruh Authorized BMW Dealer di bawahnya.

General Manager Sentul Circuit Lola Moenek mengapresiasi konsistensi BMWCCI dalam mengemas kegiatan otomotif dalam mewadahi para member yang ingin menyalurkan hobi di kancah motorsport.

"Sentul sangat mendukung kehadiran OMR BMWCCI ini. Saya melihat BMWCCI (OMR) ini adalah sebuah wadah baru. Kalau saya bilang masih muda, tapi profesional. Prinsip saya kalau sudah maju nggak akan mundur. Komunitas itu datang bukan karena uang tapi karena hobi, untuk itu harus dipelihara, makanya mesti jalan," pesan Lola Moenek. (RO/OL-7)