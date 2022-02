All New Honda Vario 160 Jadi Tunggangan Marquez dan Espargaro di MotoGP Mandalika  

MUSIM balap MotoGP 2022 menjadi musim balap yang istimewa bagi PT Astra Honda Motor (AHM). Pasalnya, pabrikan sepeda motor berlogo sayap tunggal ini berkesempatan untuk mendukung langsung tim balap Repsol Honda Team (RHT) pada gelaran balap dunia MotoGP dengan menghadirkan All New Honda Vario 160 berdesain spesial yaitu Repsol Honda Team livery sebagai kendaraan paddock RHT pada MotoGP seri Mandalika.

Dengan tampilan layaknya matik besar, skutik premium sporti berperforma tinggi ini akan mendukung aktivitas Marc Marquez dan Pol Espargaro, serta seluruh tim dari RHT selama berada di sirkuit kebanggaan Indonesia, Pertamina Mandalika International Street Circuit tersebut.

Sebanyak empat unit motor produksi anak bangsa ini dihadirkan sebagai motor paddock tim balap pabrikan Honda di MotoGP Mandalika, di antaranya menggunakan nomor motor 93 untuk sang juara dunia 8 kali Marc Marquez dan nomor 44 untuk rekan satu timnya Pol Espargaro. Dua unit lainnya akan digunakan kru paddock untuk mobilisasi selama di area sirkuit. Keempat skutik premium sporti ini diproduksi khusus untuk digunakan tim RHT saat melakukan tes pramusim pada 11-13 Februari dan putaran MotoGP seri Mandalika 19-20 Maret 2022.

“Kami memilih skutik premium sporti All New Honda Vario 160 berkonsep “Bigger, Greater, Prouder” dengan desain khusus RHT sebagai wujud semangat menampilkan performa optimal para pebalap Honda, yang memberikan kebanggaan dan inspirasi bagi kita semua, terutama para pecinta Honda Vario. Bersama para pecinta balap Tanah Air, kami ingin memberikan dukungan kepada Marc Marquez dan Pol Espargaro yang akan balapan MotoGP perdana di negeri kita,” ujar Marketing Director AHM Thomas Wijaya di Jakarta, Rabu (9/2)

All New Honda Vario 160 sendiri baru diluncurkan pada 2 Februari lalu. Selain All New Honda Vario 160, AHM juga menghadirkan Honda ADV150 sebagai skutik resmi seluruh kegiatan operasional balapan MotoGP dan Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) di sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit pada 19-20 Maret 2022. Sebanyak 72 Honda ADV150 yang diproduksi AHM akan digunakan untuk mobilisasi seluruh pebalap internasional, tim, maupun penyelenggara ajang balap di sirkuit kebanggaan Indonesia ini.

“Kehadiran ajang balap tertinggi MotoGP di sirkuit Mandalika tentu membuat bangga bangsa Indonesia. Kami ingin memperkuat rasa kebanggan ini dengan menghadirkan sepeda motor karya anak bangsa All New Honda Vario 160 dan Honda ADV150 untuk mendukung aktivitas balap yang ditunggu-tunggu pecinta balap seluruh dunia,” tutup Thomas. (S-4)