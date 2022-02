Honda ADV150 Jadi Skutik Resmi MotoGP Mandalika

MOTOR skuter matik (skutik) produksi lokal Honda ADV150 akan hadir di perhelatan balap dunia MotoGP Mandalika sebagai skutik resmi seluruh kegiatan operasional balapan World Grand Prix dan Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada 19-20 Maret 2022.

Dalam ajang balap yang ditunggu-tunggu pecinta balap dunia ini, sebanyak 72 Honda ADV150 produksi PT Astra Honda Motor (AHM) akan digunakan untuk mobilisasi seluruh pembalap internasional, tim, maupun penyelenggara ajang balap di sirkuit kebanggaan Indonesia tersebut.

Serah terima secara simbolik 32 unit Honda ADV150 dilakukan oleh Marketing Manager Main Dealer Astra Motor NTB Kresna Murti Dewanto kepada Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Arie Prasetyo di area Pertamina Mandalika International Street Circuit (4/2).

Sebelumnya, AHM telah menyerahkan 40 unit Honda ADV150 yang telah terlebih dahulu menjadi skutik resmi perhelatan World Superbike (WSBK) pada November tahun lalu. Selain menyerahkan Honda ADV150, AHM juga menyerahkan 1 unit CBR250RR. Seluruh kendaraan tersebut akan digunakan sebagai motor operasional sirkuit dan non sirkuit di The Mandalika.

General Manager Marketing Planning and Analysis AHM Andy Wijaya mengatakan dukungan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan bersama dengan pemerintah dalam mendukung pengembangan olahraga balap motor serta turut menyukseskan ajang balap motor tertinggi World GP.

"Hadirnya ajang balap World GP di Mandalika, dimana pembalap Indonesia juga akan balapan di kelas GP Moto3 dan Asia Talent Cup tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi bangsa ini. Kami berharap kehadiran dan performa skutik besar Honda ADV150 sebagai kendaraan resmi di ajang balap internasional tertinggi ini dapat mendukung aktivitas pebalap, kru, maupun tim," ujar Andy, Jumat (4/2).

Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo menuturkan, "Kami mengucapkan terima kasih kepada AHM yang telah mendukung perhelatan MotoGP 2022 di The Mandalika melalui penyediaan tambahan 32 unit motor Honda ADV150 dan 1 unit CBR250RR. Kendaraan ini akan kami manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk kebutuhan operasional di lapangan, sehingga seluruh rangkaian event MotoGP Official Test pada Februari dan race weekend Grand Prix of Indonesia pada Maret nanti, akan berjalan lancar."

Arie menambahkan, kendaraan ini tidak hanya akan digunakan di area Sirkuit saja. Sejalan dengan perkembangan kawasan termasuk semakin banyaknya event internasional di The Mandalika, penambahan kendaraan ini tentunya akan memberikan keleluasaan bagi mobilisasi tim operasional di seluruh area The Mandalika. (S-4)