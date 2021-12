Honda Prospect Motor Benahi Rambu dan Marka Jalan di Kota Bogor 

PT Honda Prospect Motor (HPM) terus menggaungkan kampanye global 'Safety for Everyone' untuk menciptakan kondisi aman bagi semua pengguna jalan, mulai dari pengendara dan penumpang di dalam mobil, pengguna kendaraan lainnya, hingga pejalan kaki.

Tak hanya dengan teknologi keselamatan dalam mobil, inisiatif keselamatan Honda juga terwujud dari perbaikan fasilitas di jalan raya, salah satunya melalui kegiatan revitalisasi marka jalan dan rambu lalu lintas di Kota Bogor yang diresmikan pada Rabu (15/12). Pada kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) kali ini, HPM bekerja dana dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk merevitalisasi marka jalan dan rambu lalu lintas di Jl Kolonel Ahmad Syam, Kota Bogor, Jawa Barat.

Revitalisasi yang dilakukan meliputi marka membujur utuh dan marka membujur putus-putus di dua sisi jalan sepanjang 8 meter, rambu petunjuk, zebra cross dan lampu peringatan kuning. Ruas jalan ini sehari-hari digunakan oleh penduduk setempat sebagai akses utama menuju kawasan wisata Kebun Raya Bogor dan pusat Kota Bogor. Sebelumnya, kondisi jalan tersebut tidak memiliki marka jalan yang mumpuni, sehingga tidak jarang mobil-mobil yang melintas di jalur ini mengalami kesulitan karena marka jalan yang kurang jelas.

Marka jalan merupakan tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi tanda berbentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya. Marka jalan ini dibuat sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan untuk mengarahkan kendaraan pada lajur yang benar dan aman bagi semua pengguna jalan.

Sementara rambu lalu lintas yang dibuat adalah Petunjuk Lokasi Fasilitas Penyeberangan Pejalan Kaki, yang berfungsi sebagai pemberi peringatan kepada pengguna kendaraan bermootor untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan di tempat penyebrangan jalan para pejalan kaki.

Rambu dengan warna dasar kuning serta piktogram berupa gambar orang sedang menyeberangi Zebra Cross ini juga menjadi rambu petunjuk bagi para pejalan kaki bila ingin menyebrang jalan di tempat yang benar dengan aman dan nyaman.



Wakil Walikota Kota Bogor Dede A Rachim menyampaikan terima kasih kepada HPM yang berupaya membantu meningkatkan faktor keselamatan lalu lintas dan jalan melalui aksi yang dilakukan oleh perusahaan otomotif tersebut.

"Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan revitalisasi marka dan rambu Jalan di Jl Kolonel Ahmad Syam Kerjasama PT Honda Prospect Motor Bersama dengan pemerintah Kota Bogor. Kami berharap ke depan, dari CSR program yang dilakukan PT Honda Prospect Motor dapat membantu meningkatkan tata tertib lalu lintas dan keselamatan transportasi," ujar Dede.

Menurut Yusak Billy, selaku Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM, kegiatan ini merupakan wujud dari tanggung jawab sosial Honda dan sekaligus merupakan perwujudan dari visi Safety for Everyone, dimana Honda ingin mewujudkan sebuah lingkungan aman bagi seluruh pengguna jalan.

"Untuk mewujudkan visi tersebut, kami berusaha untuk terus menghadirkan produk dengan fitur dan teknologi keselamatan terdepan, melakukan sosialisasi keselamatan berkendara untuk konsumen, serta membantu menciptakan kondisi jalan yang aman bagi setiap orang. Harapan kami dengan adanya marka jalan dan rambu petunjuk jalan akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kecelakaan sehingga dapat mendukung mobilitas masyarakat sekitar," imbuh Yusak. (S-4)