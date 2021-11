Penjualan Suzuki Januari-Oktober Alami Peningkatan

Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara nasional meningkat hingga 66,9% untuk wholesales dan 49,4% untuk retail sales. Peningkatan ini juga terjadi pada PT Suzuki Indomobil Sales (SIS).

Pada periode Januari-Oktober 2021, wholesales Suzuki meningkat sebesar 46,9% dan retail sales meningkat sebesar 24,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Peningkatan penjualan ini didominasi oleh produk lokal yang berkontribusi sebanyak 93% untuk wholesales maupun retail sales.

“Kinerja penjualan mobil Suzuki periode Januari-Oktober 2021 menunjukkan angka yang positif. Peningkatan penjualan ini didominasi oleh produk lokal seperti New Carry Pick Up yang berkontribusi sebesar 57% secara wholesales dan 59% secara retail sales. Kemudian disusul oleh XL7 dan All New Ertiga yang termasuk ke dalam kontributor terbesar yang juga didukung oleh adanya kebijakan PPnBM yang diberikan oleh pemerintah,” ungkap Assistant. To 4W Sales Departement Head SIS Sukma Dewi, di Jakarta, Senin (15/11).

Sepanjang Januari sampai Oktober, New Carry Pick Up terjual sebanyak 41.696 unit untuk wholesales dan 41.372 untuk retail sales. Kontributor penjualan berikutnya adalah XL7 dan All New Ertiga yang berkontribusi hingga lebih dari 15% terhadap penjualan nasional Suzuki. Sedangkan peningkatannya sebesar 58,5% untuk wholesales dan 67,9% untuk retail sales jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

All New Ertiga juga turut berkontribusi lebih dari 12% dengan peningkatan sebesar 62,6% untuk wholesales. Salah satu hal yang mempengaruhi peningkatan ini adalah program relaksasi PPnBM dari pemerintah yang terbukti dapat mendongkrak kinerja industri otomotif. Program relaksasi PPnBM ini hanya berlaku untuk XL7 dan All New Ertiga karena kedua model kendaraan tersebut memiliki kubikasi 1.500 cc ke bawah dan memiliki local content minimal 70% sesuai dengan peraturan dari pemerintah.

“Adanya kebijakan relaksasi PPnBM sebagai salah satu stimulus di industri otomotif Indonesia menjadi pendorong peningkatan angka penjualan mobil Suzuki tahun ini. Dengan adanya peningkatan penjualan ini, Suzuki termotivasi untuk terus melakukan peningkatan dan pengembangan kualitas produk sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan Suzuki semakin meningkat,” tutup Sukma Dewi.

Untuk meningkatkan angka penjualan, Suzuki juga turut berpartisipasi dalam ajang tahunan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021. Booth Suzuki yang terletak di area Hall 5C dengan luas 1.080 meter persegi memamerkan 10 unit mobil, 3 unit motor, dan 1 unit mesin kapal Outboard Motor (OBM).

Booth Suzuki juga memiliki area transaksi konsumen, area mitra leasing, dan area Suzuki Genuine Accessories & Merchandise (SGA). Tidak hanya itu, Suzuki juga memamerkan produk terbarunya, yaitu All New Ertiga Suzuki Sport FF, serta mobil lainnya seperti All New Ertiga Suzuki Sport, All New Ertiga, New SX4 S-Cross, XL7, Jimny dan Ignis. Bagi pengunjung yang ingin mencoba mengendarai mobil Suzuki, Suzuki menyediakan All New Ertiga Suzuki Sport dan XL7 di area test drive. (S-4)