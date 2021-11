Hyundai Perkenalkan Layanan Hyundai Bluelink dan MyOwn Creta

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) telah meluncurkan Hyundai Creta yang diproduksi di pabrik Hyundai di Indonesia. Bersamaan dengan itu, Hyundai juga meluncurkan layanan spesial My Own Creta dan teknologi Connected Car Service Hyundai Bluelink di hari pertama ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021..

Hyundai Bluelink adalah teknologi konektivitas yang memungkinkan pemilik Hyundai Creta terhubung dan memiliki akses penuh ke Creta mereka melalui smartphone. Sedangkan My Own Creta adalah layanan personalisasi yang memberikan keleluasaan pelanggan memilih fitur Creta sesuai kebutuhannya.

Beberapa fitur yang dapat dipilih pelanggan dari layanan ini adalah eksterior, interior, panoramic sunroof, warna, berbagai fitur keselamatan dan kenyamanan, serta pilihan lainnya.

Hyundai Bluelink

Hyundai Bluelink memungkinkan pelanggan memiliki akses penuh ke semua fitur mendasar di mobilnya, yaitu: Remote Engine Start/Stop, Climate Control, Remote Door Lock/Unlock, Remote Horn & Light Control, dan mengetahui lokasi parkir mobil melalui Find My Car.

Pelanggan juga dapat mengakses ke berbagai fitur canggih, seperti Stolen Vehicle Notification & Stolen Vehicle Tracking yang akan beroperasi saat sedang terjadi upaya pencurian kendaraan dengan mengirimkan notifikasi ke smartphone pelanggan dan memungkinkan penggunanya mengidentifikasi posisi terkini dari mobil mereka.

Fitur-fitur tersebut masih didukung juga oleh Stolen Vehicle Immobilization, sehingga pemilik kendaraan dapat menghubungi Call Center untuk meminta operator menonaktifkan mesin mobil yang dicuri.

Selain itu, terdapat ACN (Auto Collision Notification), berupa tombol SOS/Emergency Assistance, dan Roadside Assistance (RSA) yang dapat digunakan saat situasi darurat lainnya, seperti saat membutuhkan bantuan medis atau saat mobil mengalami kerusakan.

Hyundai Bluelink juga memiliki fitur Manual/Automatic Diagnostic Report yang secara otomatis melakukan diagnosa jika terjadi kejanggalan pada mobil, di mana fungsi yang sama juga dapat diterapkan secara manual; Driving Information and Vehicle Health Report yang menyediakan laporan bulanan berbagai aktivitas yang telah dilakukan mobil; dan Vehicle Status Check/Notification yang membantu menginformasikan kondisi perawatan mobil dalam bentuk notifikasi pada aplikasi.

Ada ljuga fitur Geo-Fence Notification untuk mengatur perimeter digital pada mobil dan menginformasikan bila batasan tersebut dilewati, Kemudian ada Speed Notification untuk mengatur batas kecepatan mobil, Time-Fence Notification untuk mengatur batas waktu operasional mobil, Valet Mode untuk melindungi mobil saat menerima layanan parkir valet dan Idling Time Notification yang memberi peringatan jika mesin mobil menyala melebihi batas waktu yang ditetapkan.

My Own Creta

My Own CRETA adalah layanan khusus yang dapat diakses melalui platform Click to Buy di www.hyundai.com/id/id. Terdapat pilihan 10 paket fitur dan hingga 10 warna eksterior, 2 (dua) warna interior, dan 3 (tiga) jenis Radiator Grille atau Daytime Running Light. Semua pilihan tersebut akan membuka jalan ke lebih dari 9.000 kombinasi CRETA, sehingga pelanggan bisa mendapatkan mobil yang paling sesuai dengan kepribadian mereka sendiri. (S-4)