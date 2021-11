Isuzu Upgrade Total Generasi Baru mu-X dan D-Max 

DIANTARA kendaraan-kendaraan yang diluncurkan oleh PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) di Gaikindo Indonesia Auto Show (GIIAS) 2021 adalah SUV All New Isuzu mu-X 4x4 dan pikap truk All new D-Max 4x4.

Kedua kendaraan ini diklaim oleh Isuzu sangat digemari di wilayah pertambangan berkat karakter dan kemampuannya yang mempu melintasi medan-medan berat.

All New Isuzu mu-X 4x4 ini banyak digemari oleh perusahaan yang bergerak di bidang tambang, plantation, rental, serta oil dan gas sebagai kendaraan operasional. Mulai dari mess, ke kantor di area site erta kebutuhan di lapangan. Begitu pula dengan All New Isizi D-Max 4x4 dengan kemampuan fleksibelnya yang tinggi.

Sebagai 'kendaraan pekerja' yang tangguh, All New mu-X 4x4 dan All New D-Max 4x4 kini hadir dengan mesin baru yang yang lebih bertenaga, lebih efisien, dan lebih kompak. Dengan mesin diesel RZ4-ETC common-rail berkapasitas 1.9 liter Variable Geometri Turbocharger plus Intercooler.

Meskipun kapasitasnya lebih kecil dari sebelumnya, mesin ini memiliki output lebih besar, yaitu 150 PS pada 3.600 rpm dengan torsi maksimal 35,7 kg-m antara 1.800-2.600 rpm..

Tenaga mesin kemudian dialurkan ke transmisi otomatis 6-speed Tiptronic pada All New mu-X, dan transmisi manual 6-speed pada All New D-Max. Kemudian tenaga disalurkan pada keempat rodanya yang memungkinkan kedua model kendaraan ini melaju di medan off-road. Berkat ground clearancenya yang tinggi, kedua kendaraan ini juga mampu mengarungi genangan air sedalam 80 cm.

All New mu-X 4x4, kini mengusung fitur safety lebih lengkap. Mulai dari Follow me home, ABS-EBD, ELectronic Stability Control (ESC), Traction Control System (TCS), Hill Start Assist (HSA), Hill Descent Control (HDC), Emergency Stop Signal (ESS), Parking Sensor & Rear Camera, Immobilizer. Fitur-fitur ini juga hadir pada varian tertinggi All New D-Max 4x4 Rodeo.

All New mu-X 4x4 A/T dibanderol dengan harga Rp 559.8 juta, Sementara All New D-Max ditawarkan dalam tiga varian:

- All New D-Max Single Cabin (SC) 4x4 M/T Rp363,6 juta

- All New D-Max Double Cabin (DC) 4x4 M/T Rp433,2 juta

- All New D-Max 4x4 Rodeo M/T Rp459,8 juta

Layanan purna jual Isuzu didukung oleh 118 Outlet dan 6 After Sales Point di seluruh Indonesia dan 6 Outlet After Sales Point 2043 Jaringan Partshop yang tersebar di seluruh Indonesia 145 Bengkel Isuzu Berjalan Mobil & 5 unit Bengkel Isuzu Berjalan Motor 73 Bengkel Mitra Isuzu yang tersebar di seluruh Indonesia. (S-4)