Wuling Dukung Lomba Kompetensi Antar Siswa SMK Tingkat Nasional

WULING Motors (Wuling) kembali menunjukkan komitmennya di ranah pendidikan, kali ini dengan turut berkontribusi dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS) 2021 khususnya untuk siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Bekerja sama dengan Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Wuling memberikan dukungan di cabang kompetensi Autobody Repair.

“Pentingnya pendidikan kejuruan, kini semakin nyata dengan kebutuhan tenaga kerja terampil dan kompeten di bidangnya. Dengan berpegang pada semangat Drive For A Better Life, Wuling turut berkontribusi kepada dunia pendidikan SMK, kali ini dalam kegiatan LKS SMK 2021 tingkat nasional. Kami berharap dukungan ini dapat membantu kompetisi ini menghasilkan siswa-siswa SMK berkompetensi yang mampu bersaing secara nasional dan internasional,” jelas After sales Director Wuling Motors Taufik S Arief, Sabtu (30/10).

Dukungan Wuling pada kompetisi LKS tahun ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Mulai dari seragam, topi, spanduk dan standing banner yang digunakan di sepanjang periode kompetisi. Selain itu, Wuling juga memberikan hadiah kepada tiga siswa SMK pemenang lomba tingkat nasional berupa, piagam penghargaan, merchandise Wuling dan beasiswa pendidikan.

LKS SMK 2021 merupakan kompetisi bergengsi untuk sekolah kejuruan di Indonesia. Kompetisi ini diselenggarakan pada 24 – 30 Oktober 2021 yang tahun ini mengusung tema 'Bersama Talenta SMK Berprestasi, Melangkah Pasti Membangun Negeri'.

Karena masih dalam kosndisi pandemi, kompetisi diadakan secara online mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional. Sebanyak 1.074 siswa dari 1.068 sekolah dari 1.032 kota/kabupaten di 34 provinsi turut menjadi peserta dalam LKS 2021 yang tersebar dalam 42 cabang kompetensi, termasuk di dalamnya cabang otomotif.

LKS 2021 terbagi dalam tiga tahapan kompetisi. Tahap kabupaten/kota menjadi langkah pertama. Pemenang tahap kabupaten/kota akan menjadi perwakilan untuk bertanding di tahap kedua di tingkat provinsi masing-masing. Pada tingkat provinsi, peserta perwakilan setiap kabupaten/kota akan bertanding kembali menunjukkan kompetensi bidangnya masing-masing untuk menjadi pemenang yang akan mewakili provinsinya di tingkat nasional.

Peserta perwakilan provinsi akan mengikuti uji kompetensi kembali di tingkat nasional untuk merebutkan gelar juara LKS SMK 2021 yang akan mewakili Indonesia di ajang internasional seperti ASEAN Skills Competition, Worldskills Asia Competition, hingga Worldskills International Competition.

“Kami akan konsisten mendukung dunia pendidikan di Indonesia untuk memupuk bibit-bibit talenta kejuruan yang kompeten dan memiliki skill untuk bersaing di dunia kerja. Harapan kami, melalui LKS 2021 ini, semakin banyak bakat siswa SMK yang berkualitas untuk menggapai cita-cita demi kehidupan yang lebih baik. Kami juga mengucapkan selamat untuk para pemenang LKS 2021,” tutup Taufik.

Daftar Pemenang LKS 2021

Juara I - Irfan Kurniawan (SMKN 2 Salatiga, Jawa Tengah)

Juara II - Muhammad Wildan Satrio Bimo (SMKN 2 Jetis, Jawa Timur)

Juara III - Hida Zura Alifurahma (SMKN 2 Depok, Di Yogyakarta)

