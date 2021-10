Bengkel Perbaikan Bodi dan Cat Khusus BMW dan MINI Hadir di Indonesia

BMW Group Indonesia meresmikan Autoglad sebagai bengkel perbaikan Cat dan Bodi pertama di Indonesia yang mendapatkan akreditasi global untuk perbaikan kendaraan BMW dan MINI. Pemberian status 'Accredited BMW – MINI Bodyshop' pada bengkel bertujuan untuk menjamin kualitas, keamanan dan peace of mind pelanggan, serta untuk menjaga integritas dan nilai masa depan kendaraan BMW dan MINI.

Bengkel yang telah berstatus 'Accredited BMW – MINI Bodyshops' menggunakan teknisi terlatih khusus, peralatan diagnostik terbaru, dan Suku Cadang Asli BMW dan MINI dalam operasionalnya. Selain itu, penggunaan material cat dari BMW Approved Paint Supplier, adanya pelatihan Virtual Reality Training dan aplikasi Carbeat Workshop Management System yang didukung oleh AkzoNobel juga turut menyempurnakan program akreditasi ini.

Berdiri sejak tahun 2017, Autoglad merupakan perusahaan joint-venture antara PT Indobuana Autoraya dan SOMPO Holdings Inc. Berlokasi di Jl. Raya Pekayon No 25, Bekasi, Jawa Barat, Autoglad berdiri di lahan seluas 4.000 meter persegi dengan kapasitas perbaikan mobil hingga 250 unit per bulannya. Autoglad telah dilengkapi dengan teknologi dan sistem paling mutakhir untuk menjamin ketepatan perbaikan .

Director of Communications BMW Group Indonesia Jodie O'tania menyampaikan bahwa kenyamanan dan kepuasan pelanggan merupakan fokus dari BMW Group Indonesia. Mulai dari proses pembelian kendaraan hingga perawatan dan perbaikan kendaraan.

"Untuk itu hari ini kami resmikan Autoglad sebagai BMW dan MINI Bodyshop terakreditasi pertama di Indonesia. Semua layanan, teknologi, cat yang digunakan, lokasi dan tenaga ahli dimonitor langsung oleh departemen khusus di BMW AG. Para pelanggan BMW dan MINI khususnya di wilayah Bekasi, Jakarta Timur, dan sekitarnya, saat ini dapat lebih mudah untuk mendapatkan layanan perbaikan kendaraannya dengan standar global BMW dan MINI,” ujar Jodie , Kamis (28/10).

Dengan visi untuk memberikan layanan dengan proses perbaikan yang tepat dan benar dan sesuai standar pabrikan alias Original Equipment Manufacturer (OEM), Autoglad hadir dengan teknologi perbaikan cat dan bodi dari Jepang.

Selain perbaikan bodi mobil tingkat berat, Autoglad juga menerima perbaikan kerusakan-kerusakan kecil dengan teknik SMART (Small – Medium Area Repair Technique) yang menawarkan keunggulan efisiensi waktu dan biaya.

Selain perbaikan cat, Autoglad juga memiliki layanan khusus seperti Aluminium Working Bay untuk perbaikan kendaraan dengan komposisi material aluminium yang dominan dan Paintless Dent Removal untuk memperbaiki cacat pada permukaan kendaraan secara cepat dan tidak memerlukan perbaikan cat. (S-4)