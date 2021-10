Kiat Merawat Kendaraan Niaga New Carry Pick Up

MENURUT Hariadi selaku Assistant to Service Departement Head PT Suzuki Indomobil Sales, kendaraan niaga New Carry Pick Up mengusung konsep ILMU yaitu Irit bensin dan perawatannya, Lama umur pakainya, Muatnya banyak, dan Untung di ujung. Agar konsep itu tetap terjaga, Hariadi menyampaikan beberapa anjuran yang perlu dilakukan oleh penggunanya.

Memperhatikan kondisi ban

Perhatikan tekanan udara ban sesuai yang disarankan pada stiker di pilar pintu kendaraan atau di buku Pedoman Pemilik Kendaraan. Tujuannya agar traksi ban optimal. Tekanan ban dapat mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan fungsi pengereman. Pastikan juga ketebalan tapak ban.

Rasakan kinerja rem dan kopling melalui pedal

Pengendara harus memperhatikan kinerja rem dan kopling melalui pedal untuk memastikan berfungsi dengan baik. Pengendara juga perlu meminta Bengkel Resmi Suzuki untuk melakukan pengecekan kampas rem, volume minyak rem dan kampas kopling.

Perhatikan kondisi lampu dan wiper

Memasuki musim penghujan, pastikan kedua komponen tersebut bekerja dengan normal karena terkait dengan keselamatan berkendara. Periksa fungsi lampu depan/headlamp, lampu tanda belok, dan lampu rem.

Pastikan lampu depan mampu menerangi jalan dengan baik pada malam hari tanpa membuat silau pengendara lain. Jangan memodifikasi lampu atau kelistrikan lainnya terkait dengan fungsi lampu.

Merawat wiper merupakan hal esensial saat musim hujan agar menghasilkan pandangan yang lebih maksimal. Periksa kelenturan/fungsi karet wiper dan isi cairan wiper secara rutin.

Lakukan servis berkala di bengkel resmi

Pengguna New Carry Pick Up dapat melihat panduan Jadwal Servis rutin serta mengikuti jadwal yang sudah ada di Buku Service dan Garansi atau mengikuti reminder yang sudah dijadwalkan oleh Bengkel Resmi Suzuki. Hindari untuk melakukan perawatan di luar Bengkel Resmi Suzuki.

Sesuaikan beban dengan kemampuan kendaraan



Kapasitas bak New Carry Pick-Up yang besar sangat menguntungkan bagi pengendara, namun cara penempatan barang di bak memberi pengaruh cukup signifikan. Letakkan barang yang berbobot lebih berat pada bagian terdepan bagian bawah dari bak muatan, dan barang berbobot lebih ringan pada bagian paling belakang. Trik pembagian beban tersebut dapat menjaga kestabilan kendaraan saat digunakan.

Suzuki menyarankan kepada pengendara untuk tidak mengangkut barang melebihi batas berat maksimal 1 ton dan tidak membawa muatan yang bentuknya melebihi panjang dan ketinggian kendaraan.

Hindari membawa cairan dan material mudah terbakar

Membawa cairan dan material mudah terbakar, seperti bensin, solar, oli, dan bahan chemical cair lainnya sangat berbahaya bagi pengendara dan penumpang. Penyimpanan yang tidak baik dapat menyebabkan kebocoran atau tumpah yang dapat memicu kebakaran.

Jaga kebersihan interior

Menjaga kebersihan bagian dalam kendaraan juga sangat penting agar pengendara tetap nyaman dan membuat kendaraan lebih awet. Menjaga kebersihan mobil dapat dilakukan menggunakan vacum cleaner yang mampu mengangkat kotoran di bagian sela-sela kendaraan.

"Pentingnya melakukan perawatan secara berkala memiliki banyak manfaat, seperti mengoptimalkan kinerja mesin, terhindar dari kerusakan, menjaga nilai jual mobil, efisiensi penggunaan bahan bakar, dan mempertahankan kualitas sistem keamanan kendaraan," tutup Hariadi. (S-4)