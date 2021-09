MG Gelar Roadshow #UntungdiBelakangMG

RANGKAIAN dari peluncuran New MG ZS terus berlanjut. New MG ZS terus mendapatkan respon yang sangat positif sejak diluncurkan secara virtual oleh MG Motor Indonesia pada Kamis (9/9) lalu. Untuk merayakan hal itu MG terus menghadirkan berbagai kejutan untuk masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial, melalui program bertajuk #UntungdiBelakangMG.

Program ini turut menyuguhkan kehadiran MG Bear yang menyembul dari IMAX Panoramic Sunroof dan berkeliling menggunakan New MG ZS di sejumlah kota besar untuk berkenalan dan menyapa masyarakat secara langsung.

Dengan mengabadikan momen tersebut dan membagikan ke media sosial menggunakan #UntungdiBelakangMG, konsumen yang berkendara di belakang mobil New MG ZS tersebut berkesempatan mendapatkan exclusive merchandise atau ditraktir langsung oleh MG Motor Indonesia.

Marketing and PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin mengungkapkan, desain dan teknologi terdepan yang disajikan MG begitu cocok dengan selera generasi millennial masa kini, yang merupakan target utama MG.

"Dalam memperkenalkan mobil MG, kami terus mempelajari hal-hal yang memiliki nilai ketertarikan tinggi di rentang usia tersebut, misalnya dengan menggali kegiatan sehari-hari dan area pergaulan yang mereka sukai. Melalui terobosan program kreatif #UntungdiBelakangMG kami yakin bisa lebih erat lagi dalam menjalin kegiatan aktif bersama mereka. Bertepatan dengan diluncurkannya New MG ZS, kegiatan ini sekaligus sebagai strategi kami dalam memperluas jangkauan MG terhadap target audiens ini," paparnya.

New MG ZS bersama MG Bear akan mengunjungi sejumlah pusat kuliner yang menyediakan layanan Drive Thru. Bagi mereka yang beruntung mengantre di belakang mobil New MG ZS akan langsung ditraktir oleh MG. New MG ZS dan MG Bear akan mulai perjalanannya dari Jakarta, dan segera di kota besar lainnya di mana MG beroperasi, yaitu Manado, Medan, Makassar, Surabaya, Malang, dan sejumlah kota besar lainnya.



Sementara itu, bagi pengendara lainnya yang memergoki kehadiran kedua sosok New MG ZS dan MG Bear ini di jalan bisa segera mengabadikan, lalu membagikannya di media sosial instagram, tag @mgmotor.id dan gunakan #UntungdiBelakangMG untuk berkesempatan mendapatkan exclusive merchandise dari MG Motor Indonesia. (S-4)