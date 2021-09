Mitsubishi Umumkan Program Promo September Ceria

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) kembali memberikan benefit untuk para konsumennya dengan menghadirkan kampanye 'September Service Ceria' bagi yang melakukan pembelian Mitsubishi Motors Genuine Oil (MMGO) dan genuine part khusus aki mobil dan ban di seluruh jaringan diler 3S Mitsubishi Motors di Indonesia. Periode kampanye ini akan berlangsung selama September mulai tanggal 1 hingga 30 September 2021.

"Kesempatan ini juga hadir sebagai langkah kami dalam memastikan keamanan, kenyamanan dan meningkatkan awareness pelanggan untuk tetap merawat kendaraannya secara berkala. Kami juga ingin menghimbau konsumen untuk melakukan perawatan hingga penggantian part kendaraan di dealer resmi kami. Hal tersebut tentu untuk menjaga kualitas serta performa kendaraan sesuai dengan standar Mitsubishi Motors," papar Director of After Sales Division MMSKI Eiichiro Hamazaki, Rabu (1/9).

Kampanye kali ini, hadir sebagai salah satu bentuk realisasi dari slogan #STAYWITHMI yang menjadi komitmen MMKSI dalam memberikan pelayanan dan penawaran yang menarik serta mengajak kosumen untuk tetap menjaga kendaraannya meskipun di masa pandemi. Persembahan MMKSI dalam kampanye ini sangat beragam dan melibatkan berbagai model kendaraan maupun produk purna jual Mitsubishi Motors.

Di periode kampanye ini, konsumen akan medapatkan gratis 1 liter Mitsubishi Motors Genuine Oil (MMGO) berlaku bagi konsumen yang: melakukan booking maupun walk-in ke diler; yang datang dan melaksanakan servis di diler untuk penggantian oli mesin minimal 2 liter atau sesuai dengan kapasitas masing-masing kendaraan.

Selain itu, gratis souvenir untuk pelanggan yang melakukan booking melalui aplikasi My Mitsubishi Motors ID (MMID). Namun program ini tidak berlaku untuk konsumen yang masih dalam masa free service, SMART Package, Extended SMART Package, dan free maintenance.

MMKSI memberikan juga diskon 10% bagi para konsumen yang melakukan penggantian/pembelian genuine battery di diler resmi Mitsubishi Motors untuk pengguna XPander, Pajero Sport, dan All New Pajero Sport, plus gratis souvenir (selama persediaan masih ada).

Ada juga diskon hingga 30% untuk setiap penggantian/pembelian ban Bridgestone atau Dunlop di diler resmi Mitsubishi Motors bagi pengguna Xpander, Xpander Cross, Pajero Sport, dan All New Pajero Sport. Diskon telah termasuk biaya jasa, pentil, balancing, dan pajak. Ditambah gratis souvenir (selama persediaan masih ada). (S-4)