Mobil Listrik Murni Nissan Leaf Resmi Hadir di Indonesia

NISSAN Indonesia hari ini secara resmi meluncurkan mobil listrik tercanggihnya, The All-New Nissan Leaf. Kendaraan tanpa emisi ini merupakan perwujudan dari Nissan Intelligent Mobility, yang merupakan filosofi Nissan untuk mengubah cara mobil dikemudikan, ditenagai, dan diintegrasikan ke dalam masyarakat.

Presiden Direktur PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) Evensius Go mengatakan, peluncuran mobil listrik Nissan Leaf menunjukkan komitmen Perusaaan untuk membawa mobilitas elektrifikasi semakin dekat bagi masyarakat Indonesia.

"Lebih dari 500.000 konsumen di seluruh dunia telah beralih ke Nissan Leaf, membawa Nissan lebih dekat ke masyarakat yang lebih berkelanjutan, lebih aman dan ramah lingkungan. Kami percaya bahwa The All-New Nissan Leaf akan mengubah cara konsumen mobil di Indonesia berkendara dan menikmati kehidupannya,” ujar Evensius Go konferensi pers peluncuran The All-New Nissan Leaf, Rabu (18/8).

Dalam presentasinya, Direktur Representative NMDI Bagus Susanto memaparkan sejumlah kecanggihan dan keunggulan dari mobil listrik Nissan yang pertama kali diperkenalkan di dunia pada 2010 tersebut. Diantaranya adalah kemampuan jelajahnya yang ditopang baterai 40 kW dan mampu mencapai 311 km untuk sekali pengisian berdasarkan hasil tes New European Driving Cycle (NEDC).

Pemilik dapat mengisi ulang dengan pengisi daya Portable 3.3 Kw yang memungkinkan baterai dapat terisi penuh dalam waktu 12 hingga 15 jam, atau menggunakan pengisi daya home charger 7.4 kw yang dapat mengisi penuh baterai dalam waktu 5 hingga 7 jam.

"Jika tidak sempat diisi ulang di rumah, maka pengisiannya dapat dilakukan di SPKLU atau di diler terdekat yang menyediakan charging station yang memakan waktu sekitar 40 menit. Anda dapat menunggunya sambil mengopi santai hingga baterai terisi penuh," ujar Bagus.

Nissan telah mengembangkan sendiri baterai The All-New Nissan Leaf, yang diuji secara ketat dan telah membuktikan keandalannya yang dapat dilihat dari total 10 miliar kilometer jarak yang ditempuh Nissan Leaf yang telah terjual di seluruh dunia, termasuk pengujian uji banjir dan uji petir.

The All-New Nissan dibekali motor listrik berkekuatan 110 kW atau setara dengan 150 PS. Namun yang istimewa, adalah torsinya yang mencapai 320 Nm yang sudah diperoleh sejak awal berputar. Alhasil, untuk berakselerasi dari 0 ke 100 km/jam membutukan 7,9 detik, dengan kecepatan maksimal 155 km/jam.

Yang tak kalah unik adalah kehadiran teknologi Nissan Intelligent Driving yaitu e-pedal yang memungkinkan pengemudi The All-New Nissan Leaf memulai berkendara, akselerasi, deselerasi, dan berhenti menggunakan hanya satu pedal. Teknologi ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada Nissan Kicks e-Power.

Fitur keselamatannya terdiri dari Forward Collision Warning (FCW), Forward Emergency Braking (FEB), Intelligent Trace Control (ITC), Vehicle Dynamic Control (VDC), Hill Start Assist (HSA), Anti-Lock Braking System (ABS) with Brake Assist (BA), Intelligent Around View Monitor (I-AVM) with Moving Object Detection (MOD), Driver Attention Alert (DAA), dan Electronic Parking Brake (E-PKB).

The All-New Nissan LEAF ditawarkan dlam dua skema warna. Untuk opsi one tone dijual dengan harga on the road DKI Jakarta Rp649 juta smntaa untuk skema warna dual tone dibanderol Rp651 juta, berikut warranty kendaraan selama 3 tahun atau 100.000 km, warranty untuk baterai selama 8 tahun atau 160.000 km serta bebas biaya perawatan selama 5 tahun atau 70.000 km. (S-4)