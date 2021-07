Honda dan Rakuten Kembangkan Robot Kurir

HONDA Motor Co Ltd dan Rakuten Group Co Ltd Jepang mulai melakukan demonstrasi robot pengiriman otomatis ramah lingkungan yang dikembangkan bersama. Percobaan ini dilakukan di sekitar asrama Universitas Tsukuba dan beberapa jalan umum yang dimulai pada 19 Juli hingga 31 Agustus 2021.

Efek dari pandemi menjadikan kebutuhan untuk pengiriman jarak jauh tanpa kontak fisik meningkat, sedangkan tenaga kerja pengiriman pun terus berkurang karena penurunan angka kelahiran dan populasi orang tua meningkat yang menjadikan ini sebagai masalah sosial khususnya di Jepang.

Untuk mengatasi masalah ini, Honda bersama Rakuten bersama-sama mengembangkan robot pengiriman otomatis dengan memanfaatkan teknologi robotika yang telah diteliti Honda selama bertahun-tahun dengan pengetahuan layanan pengiriman dari Rakuten.

Pada projek ini, Honda memiliki peran dalam pengembangan perangkat dan sistem serta pemeriksaan spesifikasi dan melakukan demonstrasi teknis. Robot ini dilengkapi dengan kotak pengantaran produk yang dikembangkan oleh Rakuten pada sasis yang dikombinasi dengan fungsi pengantaran otomatis yang dikembangkan oleh Honda dengan menggunakan Honda Mobile Power Pack yang digunakan sebagai sumber daya.

Eksperimen demonstrasi ini pun dilakukan dengan dukungan dari New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). Kedepannya, Honda akan terus berkontribusi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkelanjutan dengan memecahkan masalah sosial melalui penggunaan teknologi robotika dan lebih lanjut mempromosikan penggunaan energi terbarukan. (S-4)