HPM Luncurkan Civic Spesial Seharga Rp1 Miliar Lebih

PT Honda Prospect Motor (HPM) luncurkan model terbaru Honda Civic Type R pada Jumat, (7/5) di Indonesia dengan tampilan yang semakin sporty sekaligus agresif. Ini menjadi kali pertama HPM memberikan penyegaran pada Honda Civic Type R setelah pertama kali diluncurkan pada ajang GIIAS, Agustus 2017 lalu.

Type R merupakan varian mobil sport legendaris Honda yang terinspirasi dari mobil balap yang juga dapat dengan aman dan nyaman digunakan di jalanan kota. Sedan ini merupakan pengembangan dari generasi ke-10 Honda Civic yang sudah sejak lama mendapat reputasi baik di seluruh dunia dengan prestasi terakhir sebagai pemegang rekor untuk mobil penggerak roda depan tercepat di sirkuit Suzuka, Jepang yang mencatat Lap Time 2 menit 23.993 detik.

"Honda merupakan brand yang terlahir dari lintasan balapan dan Type R merupakan mobil Honda yang terinspirasi dari mobil balap, sehingga ini menjadi salah satu mobil istimewa bagi kami yang memiliki DNA balap yang kental dan sekaligus menjadi mobil sport satu-satunya yang kami jual. Semoga mobil ini dapat menjawab keinginan konsumennya akan sebuah mobil sport yang memiliki performa maksimal dan juga kenyamanan yang dapat menciptakan kesenangan berkendara dengan berbagai fitur dan pembaruan yang telah ditambahkan," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy.

Eksterior

Dari sisi eksterior, tampilan New Honda Civic Type R kembali menegaskan karakter sporty dengan desain baru pada bumper bagian depan dan belakang lengkap dengan diffuser.

Ada pula Rear Wing Spoiler, dan Vortex Generator di garis belakang pada atap. Side skirt, carbon effect fiber serta Underbody Spoiler Kit with Red Striping juga menambah kesan sporty.

Penggunaan roda berukuran 20" Alloy Wheels telah dilengkapi dengan New Tire Pressure Monitoring System yang dapat dilihat pada panel instrument. Seperti sebelumnya, terdapat pula Multi-Angle Rearview Camera.

Type R Triple Exhaust with Finisher diposisikan di bagian belakang tengah mobil untuk menjaga aliran udara, dimana knalpot utama di kedua sisi menyalurkan udara dari mesin, sementara knalpot tengah yang berukuran lebih kecil berfungsi untuk mengendalikan sonic tone pada mesin.

Interior

Pada sisi interior terdapat New Wireless Charging pada bagian depan kabin untuk mengisi daya smartphone serta desain baru pada Shift Knob. Roda kemudi dilapisi New Alcantara Wrapped Steering Wheel yang memberikan ketebalan ideal.

Fitur i-MID menampilkan beragam fungsi yang berbeda termasuk tampilan mode Driving (+R, Sport, Comfort), Throttle/Brake input display, G-Meter dan lap time recorder yang memudahkan pengendara untuk mengetahui kondisi mobil.

Performa

New Honda Civic Type R menggunakan mesin 2.0 liter VTEC Turbo dengan tenaga maksimal 310 PS pada 6.500 rpm dan torsi maksimal 400 Nm pada 2.500 – 4.500 rpm yang disalurkan melalui transmisi manual 6 percepatan yang telah disempurnakan oleh Rev Match System.

New Honda Civic Type R dilengkapi sasis, suspensi, serta kemudi yang responsif dan stabilitas kecepatan tinggi yang sudah ditingkatkan dari sebelumnya.

Selain itu terdapat tambahan New 2 Piece Disk Brake yang menghadirkan pengereman dengan kualitas terbaik melalui dua keping rotor depan yang dapat menghasilkan pendinginan saat terjadinya gesekan. Adaptive Damper System pada New Honda Civic Type R juga mendapatkan Re-setting yang memungkinkan mobil memiliki kualitas pengendaraan yang nyaman selama berkendara dengan peredaman yang lebih baik untuk semua mode.

Dual Pinion Variable-ratio Electric Power-Assisted (EPS) Rack and Pinion Steering menawarkan tiga mode mengemudi, yaitu +R, Sport, dan Comfort.

New Honda Civic Type R tersedia dalam 3 pilihan warna yaitu Rallye Red, Brilliant Sporty Blue Metallic, dan Championship White. Mobil ini ditawarkan dengan harga Rp1,177 miliar (on the road Jakarta untuk kepemilikan orang pertama tahun 2021). (S-4)