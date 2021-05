HPM Debut Global Mobil Konsep Honda N7X di Indonesia 

PT Honda Prospect Motor (HPM) dengan bangga mengumumkan diperkenalkannya mobil konsep 7–seater Honda N7X untuk petama kalinya di dunia. 'World Premier' N7X dilakukan secara virtual di Indonesia, Senin (3/5).

Nama konsep Honda NX7 diambil dari New 7 Seater eXcitement yang dikembangkan sebagai sebuah mobil yang memadukan pengalaman berkendara yang menyenangkan dan kenyamanan premium. Mobil konsep N7X dirancang dan dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pacific Co Ltd berdasarkan studi ekstensif dari konsumen di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Mobil konsep ini mengadopsi berbagai keunggulan dari Multi Purpose Vehicle (MPV) dan Sport Utility Vehicle (SUV) untuk menciptakan mobil 7-seater yang lengkap untuk digunakan di berbagai kondisi jalan. Honda N7X Concept memadukan kenyamanan premium dan kelapangan khas dari MPV dengan ketangguhan dan gaya sebuah SUV.

Bagian eksterior N7X Concept memiliki desain bodi ramping dengan garis yang tajam, kap mesin yang kukuh dan ban berukuran besar yang memberikan kebanggaan dan kesenangan untuk penggunanya, sekaligus mendukung gaya hidup yang seimbang antara aktivitas pribadi dan kebersamaan keluarga.

"N7X adalah konsep kami tentang bagaimana seharusnya sebuah mobil 7-seater yang tidak hanya menawarkan performa berkendara yang menyenangkan tetapi juga ketenangan dan kenyaman sebuah mobil premium untuk seluruh penumpangnya. Kami sangat bangga menjadikan Indonesia sebagai yang pertama di dunia untuk memperkenalkan N7X Concept, sebuah konsep yang akan mendefinisikan ulang mobil di kategorinya dan juga kesenangan berkendara," ujar President Director HPM Takehiro Watanabe.

N7X Concept saat ini tampil untuk umum di Dreams Cafe by Honda yang berlokasi di Lantai Dasar Mall Senayan Park, Jakarta hingga 6 Juni 2021. Informasi lebih lanjut mengenai mobil konsep N7X dan model Honda lainnya serta aktivitas Honda di Indonesia dapat dilihat di website www.honda-indonesia.com dan akun media sosial @hondaisme.

Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy menegaskan bahwa ini adalah mobil konsep, jadi pihaknya belum bisa memastikan kapan Honda N7X Concept tersbut akan diproduksi massal atau tidak.

"Namun mengingat kendaraan ini memiliki dimensi yang disesuaikan untuk Indonesia, dirancang sesuai kondisi di Indonesia, di 'World Premier' di Indonesia, maka diharapkan ada potensi besar bakal diproduksi di Indonesia," ujar Yusak. (S-4)