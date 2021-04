Penghargaan di Penutupan IIMS Hybrid 2021 

Penutupan acara Indonesia International Motor Show (IIMS) 2021 digelar secara hybrid, di JIExpo Kemayoran Jakarta dan virtual melalui Youtube IIMS_ID, Sabtu (24/4). Kesuksesan acara ini akan menjadi sebuah barometer baru dalam penyelenggaraan even & MICE (Meetings, Incentives, Conferencing & Exhibitions) di Indonesia.

Sepanjang 10 Hari penyelenggaraan pameran ini tak hanya sukses dalam penyelenggaraan even MICE, tapi juga terbukti membantu bangkitnya industri otomotif Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat per 24 April siang, nilai transasi dalam gelaran ini mencapai Rp1 triliun 120 juta rupiah.

Dari sisi pengunjung, IIMS Hybrid 2021 di JIExpo Kemayoran tercatat mencapai 91.050 orang pada Sabtu (24/4). Sementara di website www.indonesianmotorshow.com pada Jumat (23/4) tercatat sebanyak 723.000 halaman yang telah dilihat, dengan total keseluruhan di digital platform IIMS Hybrid 2021 sejumlah 6.334.787 impressions.

Dalam kata sambutannya, Presiden Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh menyatakan, IIMS Hybrid 2021 telah sukses menjadi historical events berkat kerja keras semua pihak, hingga tidak ada laporan penambahan kasus covid-19 dari lokasi penyelenggaraan IIMS Hybrid 2021.

"Kami berharap, melalui IIMS Hybrid 2021 ini dapat menjadi pintu rezeki untuk kegiatan otomotif dan industri MICE lainnya. Hal ini juga yang menjadi arahan Bapak Presiden, bahwa event ini diharapkan dapat menjadi contoh persiapan penyelenggaraan event internasional lainnya." ujar Hendra.

Sebagai penutup perhelatan acara IIMS Hybrid 2021, puncak acara dimeriahkan dengan IIMS Hybrid 2021 semakin semarak dengan pengundian pemenang Grandprize IIMS Hybrid 2021 berhadiah Honda All New PCX Ultimate Excellence serta penghargaan 'IIMS Hybrid 2021 Award'.

Pemenang penghargaan IIMS Hybrid 2021:

Kategori Roda Empat:

Best APM Booth Activity - Prestige – Launch RANS Cilegon FC

Best APM Outdoor Activity - Wuling Test Drive

Best Booth Car <600sqm - Morris Garages

Best Booth Car >600sqm - Toyota

Best Electric Car - Morris Garages MG ZS EV

Best Sedan - BMW Seri 5 (520i M Sport dan 530i Opulence)

Best SUV - Wuling Almaz RS

Best Favorite New Car Launch - DFSK Gelora E

Best Hatchback - MINI John Cooper Works (JCW) GP Inspired Edition

Best MPV - Toyota Kijang Innova Annversary 50th

Best City Car - Honda Brio

Best Electric City Car - Renault Zoe

Most Tested Car Choice - Mitsubishi

Most Favourite Local Production -Brand X

Kategori Roda Dua:

Best Electric Motorcycle - Benelli Dong

Best Booth Motorcycle <120 sqm - Royal Enfield

Best Booth Motorcycle >120 sqm - Honda (Astra Honda Motor)

Best Scooter - Italjet Dragster

Best Sport Bike - Kawasaki Ninja ZX25R

Best Naked Bike - Honda Rebel

Best Favorite Motorcycle Launch - Benelli Dong

Best Touring - KTM 790 Adventure

Best Trail Adventure - Husqvarna EE5

Most Tested Motorcycle Choice - Royal Enfield

Kategori Spesial:

Best Booth PAHAMI - Venom

Best Booth Aftermarket - Yuasa

Best Booth CHSE Implementation - Honda Mobil

Most Viewed Instagram Posting - BMW Seri 8

Most Interactive Virtual Booth - Kawasaki

Most Favorite 360 Virtual Booth - Mitsubishi

Miss IIMS Award:

Miss IIMS Hybrid Kostum 2021 - Alisha Putri Nasution dari Mitsubishi

Miss IIMS Hybrid Favourite 2021 - Evita Riwanty dari Wuling

Miss IIMS Hybrid 2021 – Alvilia Sharleen Theora dari DFSK

(S-4)