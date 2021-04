Dyandra Pastikan IIMS Hybrid 2021 Berlangsung 15-25 April

SETELAH mendapatkan restu dari Pemerintah, Dyandra secara resmi mengumumkan penyelenggaraan Indonesia International Motor Show (IIMS) Hybrid 2021 di JIExpo Kemayoran, Jakarta yang akan berlangsung 15-25 April. Khusus penyelenggaraan offline dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.



Presiden Direktur Dyandra Promosindo Hendra Noor Saleh menyatakan Dyandra Promosindo mendapatkan kesempatan pertama menyelenggarakan pameran secara hibrida (online dan offline) di tahun ini melalui IIMS Hybrid 2021. Perjalanan mendapatkan izin dari para regulator tentu tidak mudah dalam kondisi saat ini.

"Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden H Ir Joko Widodo, yang kemudian diteruskan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang memaklumatkan kesepahaman dari Polda, Polres hingga Polsek, atas dasar itu kami mengajukan diri dengan menyelenggarakan IIMS Hybrid, tentunya dengan memenuhi kelengkapan syarat protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, & Environment)," ujar Hendra dalam Press Conference IIMS Hybrid 2021, Jumat (9/4).

Pihaknya berharap Penyelenggaraan acara ini dapat membuka peluang bagi industri MICE & Event Organizer lainnya agar mendapatkan kesempatan menyelenggarakan acara yang dimiliki dan terus berkarya menyesuaikan aturan new normal.

Dalam rangka penerapan protokol CHSE secara maksimal, Dyandra menyediakan fasilitas test PCR/test Swab Antigen di lokasi IIMS Hybrid 2021, JIExpo Kemayoran. Pengunjung yang hadir di masing-masing booth maupun Hall JIExpo Kemayoran juga akan dibatasi serta terdapat aturan yang ketat bagi pengunjung.

Sementara pengunjung virtual IIMS Hybrid 2021, tetap dapat merasakan pameran dan mendapatkan program serta promo menarik dari brand dengan mengakses laman www.indonesianmotorshow.com serta menyaksikan melalui Youtube pada akun IIMS_ID.

Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rizki Handayani menyatakan, semoga apa yang dilakukan Dyandra dalam mempersiapkan dan menjalankan pameran diharapkan menjadi percontohan bagi Event Organizer lainnya atau acara yang akan dihelat oleh Pemerintah Daerah.

"Kami mengapresiasi sebesar-sebesarnya kepada Dyandra Promosindo, melalui semangat dan usahanya untuk menyelenggarakan pameran, dapat menjadi awal mulanya bangkit kembali industri pameran di Indonesia," tutur Rizki Handayani yang turut hadir di acara Press Conference IIMS Hybrid 2021.

Acara Press Conference tersebut juga dihadiri Kepala Divisi Strategic Marketing & Communication Mandiri Tunas Finance Afri Feder Fauzi, Marketing Director PT Jakarta International Expo (JIExpo) Ralph Scheunemann, Ketua umum Indonesian Off-Road Federation (IOF) Irjen Pol. Sam Budigusdian, Ketua umum PPMKI Ronny Arifudin, Founder Bikers Dakwah Alfie Alfandy, perwakilan Perhimpunan Pengusaha Aksesoris Mobil Indonesia (Pahami) Erik Lim serta perwakilan para APM.

Beberapa APM kendaraan roda empat yang memastikan hadir pada IIMS Hybrid 2021 yakni BMW, DFSK, Honda, MG, Mini, Mitsubishi, Prestige, Renault, Toyota dan Wuling dan Brand X. Sementara sembilan merek kendaraan roda dua diwakili oleh Astra Honda Motor, Benelli, Italjet, Kawasaki, NIU, Royal Alloy, Royal Enfield, Selis, Velocifero, serta puluhan brand Aftermarket selama sebelas hari gelaran IIMS Hybrid 2021 nanti.

Selain itu kegiatan juga diisi dengan kegiatan yang terkait aktivitas Ramadan yang ikut mewarnai gelaran IIMS Hybrid 2021, antara lain :

- IIMS Opening Ceremony

- Alamku Negeriku

- Gerakan MICE (GEMICE)

- IIMS Awards

- IIMS Cahaya Ramadhan

- IIMS Community Experience (FK3O & Adi Pro)

- IIMS HYBRID MOTOSHOW

- IIMS TEST DRIVE & TEST RIDE

- IIMS THR Lebaran

- IIMS Unique Car

- IIMS x Gigas All Star

- Indonesian Automodified (IAM)

- Indonesian Custom Show

- IOF "OFF Road Humanity"

- Miss IIMS

- PAHAMI Audio Contest

- PPMKI

- The Wasteland Project

- IIMS Closing Ceremony

(S-4)