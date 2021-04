Honda City Hatchback RS Dijual Mulai Rp289 Juta

SBULAN setelah diluncurkan di Indonesia, Honda City Hatchback RS akan mulai dikirimkan kepada dealer resmi Honda pada 8 April 2021. Menjelang dimulainya pengiriman model ini, PT Honda Prospect Motor (HPM) juga mengumumkan harga resminya.

Honda City Hatchback yang diluncurkan 3 Maret 2021 ditawarkan dalam varian tunggal yaitu RS. Harga yang ditawarkan untuk Honda City Hatchback RS (on the road DKI Jakarta) adalah Rp289 juta untuk transmisi manual 6 percepatan dan Rp299 juta transmisi CVT. Harga tersebut sudah termasuk skema relaksasi PPnBM yang ditetapkan pemerintah.

"Honda selalu berusaha untuk memberikan nilai lebih bagi konsumen, dengan produk yang menawarkan berbagai keunggulan dan fitur terdepan, harga yang value for money, hingga biaya operasional yang ringan," ungkap Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy dalam siaran resminya, Jumat (2/4).

Mengusung konsep 'Elevate Your Move', Honda City Hatchback RS dilengkap dengan berbagai fitur canggih seperti Remote Engine Start, One Push Ignition System, Cruise Control, Audio Steering Switch dan Hands-free Telephone (HFT) Switch dengan Voice Recognition, Multi-Angle Rear View Camera, hingga ULTRA Seat.

Performa berkendara yang menyenangkan serta hemat bahan bakar uga menjadi salah satu daya tarik model ini, terutama di kalangan konsumen anak muda.

Honda City Hatchback RS tersedia dalam 6 pilihan warna, di antaranya Phoenix Orange Pearl, Rallye Red, Crystal Black Pearl, Lunar Silver Metallic, Platinum White Pearl, dan varian warna terbaru adalah Meteoroid Gray Metallic.

Selain aksesoris, pada setiap pembelian Honda City Hatchback RS, Honda juga menawarkan Paket Perawatan yang menjamin biaya perawatan berkala (parts dan jasa) yang lebih terjangkau dan bebas dari kenaikan harga. Konsumen dapat memilih Paket Hemat I (4 tahun/50.000 km) atau Paket Hemat II (8 tahun/100.000 km) yang lebih sesuai dengan kebutuhan.

Seluruh konsumen mobil Honda juga mendapatkan layanan eksklusif yaitu 'Experience Honda' yang merupakan program layanan bantuan darurat 24 Jam yang diberikan secara eksklusif kepada konsumen Honda.

Layanan yang disediakan mencakup bantuan darurat di jalan selama 24 jam (layanan penggantian ban, pengaktifan aki kendaraan, kunci tertinggal dalam kendaraan, pengisian bahan bakar maksimal 5 liter untuk kendaraan yang mogok di jalan akibat kehabisan bensin), serta layanan darurat mobil derek selama 24 jam (menuju bengkel resmi Honda terdekat saat mogok atau kecelakaan). Konsumen dapat menghubungi layanan Experience Honda di 0-800-14-46632 (bebas pulsa). (S-4)