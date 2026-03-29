Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa Siap Bertarung di FIM Moto3 Junior World Championship 2026

29/3/2026 06:19
Pembalap Indonesia Kiandra Ramadhipa.(MI/Dok Honda Racing)

HARAPAN baru otomotif Indonesia muncul melalui sosok Kiandra Ramadhipa. Pembalap berbakat asal DI Yogyakarta ini dipastikan akan berlaga di kejuaraan bergengsi FIM Moto3 Junior World Championship 2026, yang dijadwalkan mulai bergulir mulai 24 Mei mendatang.

Berdasarkan rilis resmi dari laman FIM, pembalap berusia 16 tahun tersebut masuk dalam daftar pembalap tetap sementara. Bergabung dengan tim Honda Asia-Dream Racing Junior, Kiandra akan bersaing dengan 29 pembalap lain dari seluruh dunia.

Satu-satunya Wakil Indonesia

Menariknya, Kiandra merupakan satu-satunya wakil Indonesia di ajang ini. Di tingkat Asia, ia hanya ditemani oleh empat pembalap lainnya, yakni:

  • Jepang: Seiryu Ikegami dan Ryota Ogiwara.
  • Thailand: Kiattisak Singhapong.
  • Kyrgyztan: Yaroslav Karpushin.

Kejuaraan ini menjadi jembatan krusial menuju kasta Moto3 dalam ekosistem MotoGP. 

Langkah ini juga menjadi tantangan besar bagi Kiandra untuk menyusul jejak rekan senegaranya, Veda Ega Pratama, yang sudah lebih dulu menembus grid Moto3 mulai musim 2026.

Rekam Jejak Prestasi

Meski masih sangat muda, kualitas Kiandra telah teruji di kancah internasional sepanjang musim 2025:

  • European Talent Cup: Finis di posisi kelima klasemen akhir dengan catatan dua kemenangan seri, meskipun berstatus sebagai debutan.
  • Red Bull Rookies Cup: Menduduki posisi kedelapan klasemen akhir dengan raihan satu podium kedua. Sebagai informasi, pada ajang yang sama, Veda Pratama berhasil mengamankan posisi kedua di klasemen akhir. (Ant/Z-1)



