Deltras FC Lepas Widodo C Putro Latih Klub Lain

MANAJEMEN Deltras FC menjalin kesepakatan dengan head coach Widodo C Putro dan asisten pelatih Agam Haris Pambudi untuk memberikan kesempatan dan menerima tantangan yang lebih tinggi bersama klub lain di sisa putaran ketiga Pegadaian Champhionship 2025/2026.

CEO Deltras FC Amir Burhannudin menjelaskan bahwa perpindahan kali ini dilakukan dengan pertimbangan banyak aspek dan bukan tanpa alasan. Salah satunya adanya kesepakatan kedua belah pihak baik dari manajemen Deltras maupun kedua pelatih.

Hal ini tidak lepas dari pandangan klub-klub terhadap kinerja Widodo selama di Deltras FC pada awal hingga putaran ketiga ini cukup memuaskan. Maka tidak mengherankan jika banyak tim lain yang melirik untuk menggunakan jasanya.

“Manajemen tentu berat hati sebenarnya mengizinkan dan melepas kedua pelatih berkarir di klub lain, disisi lain kami juga tidak boleh menutup mata tentang karir seseorang untuk capaian ke jenjang yang lebih tinggi, pun terjadi pada pemain-pemain sehingga kami menyadari dinamika sepak bola seperti ini dan mengizinkan coach Widodo untuk melanjutkan karir kepelatihannya di klub lain,” kata Amir, Rabu (25/3).

Diakui Amir, Widodo sebelumnya memang sudah diikat kontrak oleh manajemen selama tiga musim ke depan di Deltras. Namun, perpindahan pemain atau pelatih ketika belum kontraknya berakhir itu adalah hal yang normal terjadi di dunia sepakbola profesional.

“Coach WCP memang salah satu pelatih berkualitas yang pernah kami miliki. Beliau membawa banyak hal positif di tubuh tim ini. Namun, sekali lagi perpindahan pemain atau pelatih adalah hal yang wajar, manajemen sudah mempertimbangkan banyak hal untuk itu,” kata Amir.

Untuk saat ini sebagai pengganti sementara posisi head coach WCP di skuad senior, manajemen menunjuk asisten pelatih Nurul Huda sebagai caretaker. Sedangkan untuk pengganti sementara coach Agam diisi dengan mengangkat Hariono sebagai asisten pelatih.

Pelatih asal Cilacap ini diketahui menjadi salah satu pelatih terbaik di liga 2 Indonesia. Di musim 2023/2024 Widodo Cahyono Putro berhasil menahkodai Deltras FC hingga masuk babak 8 besar.

Di musim 2024/2025 dia juga berhasil membawa Persijab Jepara naik kasta ke Liga 1. Sementara di musim 2025/2026 ini dengan beragam inovasi taktikal dan kepercayaan kepada pemain muda, Widodo berhasil membawa Deltras di putaran ketiga dan bertahan di lima besar klasemen sementara. (E-2)