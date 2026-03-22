Menhub Tegur Pengusaha

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.

Jadwal MotoGP 2026 Trans7 Terlengkap: Seri Mandalika dan Kembalinya GP Brasil

22/3/2026 19:48
Jadwal Moto GP(Instagram/@motogp)

AJANG balapan MotoGP dengan  total 22 seri yang tersebar di lima benua,simak jadwal MotoGP 2026 Trans7. Dorna Sports selaku penyelenggara telah merombak beberapa jadwal krusial, termasuk kembalinya Brasil ke kalender balap setelah absen lebih dari dua dekade. Bagi penggemar di tanah air, perhatian utama tentu tertuju pada Pertamina Mandalika International Circuit. Sebagai seri ke-18, GP Indonesia tetap memegang peran krusial dalam perebutan poin di fase akhir musim (flyaway races).

Jadwal MotoGP 2026 Trans7: Dari Thailand hingga Valencia

Berbeda dengan tradisi lama yang memulai musim di Qatar, MotoGP 2026 secara resmi dibuka di Sirkuit Internasional Chang, Thailand. Berikut adalah jadwal lengkap 22 seri MotoGP 2026:

Seri Grand Prix (Sirkuit) Tanggal Balapan
1 GP Thailand (Buriram) 1 Maret 2026
2 GP Brasil (Goiania) 22 Maret 2026
3 GP Amerika Serikat (COTA) 29 Maret 2026
4 GP Qatar (Lusail) 12 April 2026
5 GP Spanyol (Jerez) 26 April 2026
6 GP Prancis (Le Mans) 10 Mei 2026
7 GP Catalunya (Barcelona) 17 Mei 2026
8 GP Italia (Mugello) 31 Mei 2026
9 GP Hungaria (Balaton Park) 7 Juni 2026
10 GP Jerman (Sachsenring) 21 Juni 2026
11 GP Belanda (Assen) 28 Juni 2026
12 GP Ceko (Brno) 12 Juli 2026
13 GP Inggris (Silverstone) 9 Agustus 2026
14 GP Aragon (MotorLand) 30 Agustus 2026
15 GP San Marino (Misano) 13 September 2026
16 GP Austria (Red Bull Ring) 20 September 2026
17 GP Jepang (Motegi) 4 Oktober 2026
18 GP Indonesia (Mandalika) 11 Oktober 2026
19 GP Australia (Phillip Island) 25 Oktober 2026
20 GP Malaysia (Sepang) 1 November 2026
21 GP Portugal (Portimao) 15 November 2026
22 GP Valencia (Ricardo Tormo) 22 November 2026

Fokus Utama: MotoGP Mandalika 2026

Seri Indonesia akan menjadi tantangan fisik luar biasa bagi pembalap karena suhu aspal yang tinggi. Bagi penonton, pastikan sudah memesan akomodasi di area Lombok Tengah sejak jauh hari untuk menghindari lonjakan harga Mata Uang Rupiah yang ekstrem mendekati hari H.

Balapan utama (Race Day) GP Indonesia di Sirkuit Mandalika akan digelar pada Minggu, 11 Oktober 2026. Seri pembuka dilaksanakan di Sirkuit Buriram, Thailand pada 1 Maret 2026. Anda bisa menyaksikan siaran langsung secara gratis di saluran TV Trans7 atau melalui layanan streaming SPOTV. (H-4)

 



Editor : Indriyani Astuti
