Hasil Formula 1: Russell Menangi Sprint di Shanghai, Verstappen Melorot

GEORGE Russell tampil dominan dengan memenangi balapan sprint pada ajang Formula 1 GP Tiongkok di Sirkuit Internasional Shanghai, Sabtu (14/3). Pembalap Mercedes itu finis terdepan, diikuti dua pembalap Ferrari, yakni Charles Leclerc di posisi kedua dan Lewis Hamilton di tempat ketiga.

Kemenangan tersebut memperkokoh posisi Russell di puncak klasemen sementara dengan 33 poin. Ia kini unggul 11 poin dari rekan setimnya di Mercedes, Kimi Antonelli, yang finis di urutan kelima.

Russell harus melalui persaingan ketat sejak awal lomba. Ia terlibat duel sengit dengan Hamilton pada lap-lap pembuka. Kedua pembalap beberapa kali saling menyalip untuk memperebutkan posisi terdepan.

“Sangat menyenangkan pada akhirnya. Banyak strategi yang dimainkan untuk menentukan momen menyalip,” ujar Russell.

“Tidak mudah, tapi saya harap balapan ini enak ditonton. Biasanya sprint race cenderung membosankan,” katanya.

Situasi lomba sempat berubah ketika safety car keluar pada lap ke-13. Seluruh pembalap masuk pit untuk mengganti ban. Russell berhasil kembali ke lintasan sebagai pemimpin lomba lalu Leclerc kemudian memberikan tekanan hingga garis finis.

“Awalnya semuanya terkendali, lalu muncul safety car. Saya senang tetap bisa mempertahankan kemenangan,” ujar Russell.

Antonelli sebenarnya sempat berada di posisi ketiga sebelum masuk pit. Namun ia harus menjalani penalti 10 detik karena dianggap menyebabkan insiden tabrakan sebelumnya.

Sementara itu, Leclerc mengaku puas dengan performa Ferrari dalam balapan sprint tersebut. Menurutnya, kecepatan mobil timnya mulai mendekati Mercedes dalam kondisi balapan.

“Saya cukup banyak mengatur ritme, tapi secara keseluruhan saya senang dengan hasilnya. Senang melihat kecepatan balap kami kini lebih mendekati Mercedes dibanding saat kualifikasi," kata pembalap asal Monako itu.

Hamilton juga tampil agresif sejak awal. Ia melesat dari posisi keempat saat start dan sempat bergantian memimpin lomba dengan Russell pada lap pertama. Namun pada akhirnya ia harus puas finis di posisi ketiga setelah Leclerc berhasil mengamankan posisi kedua.

Sementara itu, balapan sprint berlangsung mengecewakan bagi juara dunia empat kali Max Verstappen dari Red Bull Racing. Memulai lomba dari posisi kedelapan, Verstappen justru merosot hingga posisi ke-13 pada awal balapan dan akhirnya finis di urutan kesembilan tanpa meraih poin.

“Saya benar-benar tidak punya banyak kata sekarang,” ujar Verstappen dengan nada kesal.

“Sejujurnya, semua hal yang bisa berjalan buruk benar-benar terjadi. Start menjadi masalah yang harus kami perbaiki, lalu keseimbangan mobil juga tidak stabil.” (AFP/E-4)