Sinergi Ramadan Gabungkan Kompetisi Olahraga dan Donasi untuk Warga Sekitar

Rahmatul Fajri
07/3/2026 20:00
Sinergi Ramadan Gabungkan Kompetisi Olahraga dan Donasi untuk Warga Sekitar
Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 1447 H, MAIIN Gandaria menggelar ajang "Ramadan Cup" pada 6-7 Maret 2026. Turnamen mini soccer yang diikuti oleh berbagai komunitas "Sobat MAIIN" ini menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi sekaligus mempromosikan gaya hidup sehat di tengah suasana penuh keberkahan.

Turnamen yang digelar di salah satu properti unggulan MahaDasha Group ini diikuti oleh 8 tim mini soccer. Menariknya, kompetisi ini diselenggarakan tanpa biaya pendaftaran namun tetap memperebutkan hadiah total senilai jutaan rupiah.

Direktur PT Triyasa Propertindo (Triyasa) selaku pengelola MAIIN Gandaria, M. Iqbal Prasetyo Utomo, menyatakan bahwa ajang ini bukan sekadar kompetisi olahraga biasa.

Baca juga : Kejuaraan Klub Mitra Perkuat Regenerasi Atlet Muda

“Ramadan Cup adalah momentum untuk memperkuat persaudaraan dan menghidupkan nilai-nilai Ramadan melalui aktivitas positif. Ini juga bentuk apresiasi kami kepada Sobat MAIIN yang setia memilih MAIIN Gandaria sebagai tempat berolahraga,” ujar Iqbal dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).

Tidak hanya fokus pada lapangan hijau, MAIIN Gandaria juga memanfaatkan momentum ini untuk berbagi. Bersamaan dengan turnamen, perusahaan menyalurkan donasi berupa paket sembako Ramadan kepada masyarakat prasejahtera yang tinggal di lingkungan sekitar MAIIN Gandaria.

Langkah ini diambil sebagai wujud nyata kepedulian sosial korporasi terhadap warga sekitar agar dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang. (H-2)
 



Editor : Indrastuti
