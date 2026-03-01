Jadwal Moto3 Thailand 2026 Hari Ini: Debut Bersejarah Veda Ega Pratama Start Posisi 5

Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama memacu kecepatan pada Race 2 Idemitsu Asia Talent Cup (IATC) Mandalika 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit, KEK Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (13/11/2022)(ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc.)

GELARAN pembuka kejuaraan dunia balap motor, Moto3 Thailand 2026, mencapai puncaknya hari ini, Minggu (1/3/2026). Seluruh pasang mata penggemar otomotif Tanah Air tertuju pada Sirkuit Internasional Chang, Buriram, tempat pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, memulai debutnya di kelas Moto3.

Veda Ega Pratama yang membela Honda Team Asia tampil mengejutkan sejak sesi latihan. Pembalap asal Gunungkidul ini berhasil mengamankan posisi start ke-5 (Grid 2) setelah mencatatkan waktu kualifikasi 1 menit 40,877 detik. Hasil ini membuka peluang besar bagi "The Wonder Boy" Indonesia untuk meraih poin perdana atau bahkan podium di balapan pertamanya. Simak jadwal Moto3 hari ini.

Jadwal Moto3 Hari Ini (Minggu, 1 Maret 2026) Moto3 (Race - 19 Lap) 12.00 WIB Moto2 (Race - 22 Lap) 13.15 WIB MotoGP (Race - 26 Lap) 15.00 WIB

Starting Grid 5 Besar Moto3 Thailand 2026

Veda Ega Pratama akan dikepung oleh para pembalap tangguh asal Spanyol di barisan depan. Berikut adalah posisi start lima besar:

David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) - 1:40.088 Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) Adrian Fernandez (Leopard Racing) Maximo Quiles (CFMoto Gaviota Aspar Team) Veda Ega Pratama (Honda Team Asia) - 1:40.877

Link Live Streaming Moto3

Siaran langsung Moto3 Thailand 2026 tidak ditayangkan di TV nasional (Trans7 hanya menyiarkan kelas MotoGP). Anda dapat menyaksikan perjuangan Veda Ega Pratama melalui layanan streaming resmi berikut:

Balapan Moto3 diprediksi akan berlangsung sangat ketat selama 19 putaran. Dengan karakter Sirkuit Buriram yang memiliki lintasan lurus panjang dan pengereman keras, kemampuan Veda Ega dalam melakukan slipstream akan menjadi kunci untuk tetap bertahan di grup depan.