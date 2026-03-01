Link Live Streaming Moto3 Thailand 2026: Nonton Debut Veda Ega Pratama Hari Ini

Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama (tengah) berpose di area podium usai menjuarai balapan kedua (Race 2) Idemitsu Asian Talent Cup (IATC) di Pertamina Mandalika International Street Circuit di KEK Mandalika, Desa Kuta, Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Min(ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/nz)

HARI INI Minggu (1/3/2026), pembalap muda, Veda Ega Pratama, akan menjalani debut resminya di kelas Moto3 dalam seri pembuka PT Grand Prix of Thailand 2026 yang digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram. Simak live streaming moto3.

Veda Ega Pratama yang membela Honda Team Asia tampil sangat impresif sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Pembalap asal Gunungkidul ini berhasil mengamankan posisi start ke-5 (grid kedua) setelah mencatatkan waktu gemilang 1 menit 40,877 detik. Hasil ini menempatkan Veda sebagai salah satu kandidat kuat untuk memperebutkan poin, bahkan podium, di balapan perdananya.

Jadwal Balapan Moto3 Thailand 2026 Hari/Tanggal: Minggu, 1 Maret 2026

Minggu, 1 Maret 2026 Sirkuit: Chang International Circuit, Buriram

Chang International Circuit, Buriram Waktu Balapan: 12.00 WIB (19 Lap)

12.00 WIB (19 Lap) Siaran Langsung: SPOTV

Cara Menonton dan Link Live Streaming Moto3

Bagi Anda yang ingin menyaksikan perjuangan Veda Ega Pratama secara langsung, balapan Moto3 tidak disiarkan secara gratis di TV nasional (Trans7 hanya menyiarkan kelas MotoGP). Anda dapat mengakses siaran langsung secara resmi melalui platform berikut:

Platform Kanal Link Akses Vidio SPOTV 2 Klik di Sini Vision+ SPOTV 2 Klik di Sini

Pastikan Anda sudah memiliki paket berlangganan aktif (Sports/Premium) pada platform tersebut untuk menikmati kualitas tayangan High Definition (HD) tanpa hambatan iklan. Mari kita dukung Veda Ega Pratama agar mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia!

Starting Grid 5 Besar Moto3 Thailand 2026:

David Almansa (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) Adrian Fernandez (Leopard Racing) Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) Maximo Quiles (CFMoto Gaviota Aspar Team) Veda Ega Pratama (Honda Team Asia)

