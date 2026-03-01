Link Live Streaming Moto3 Thailand 2026: Nonton Debut Veda Ega Pratama Hari Ini

Headline
HARI INI Minggu (1/3/2026), pembalap muda, Veda Ega Pratama, akan menjalani debut resminya di kelas Moto3 dalam seri pembuka PT Grand Prix of Thailand 2026 yang digelar di Sirkuit Internasional Chang, Buriram. Simak live streaming moto3.
Veda Ega Pratama yang membela Honda Team Asia tampil sangat impresif sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi. Pembalap asal Gunungkidul ini berhasil mengamankan posisi start ke-5 (grid kedua) setelah mencatatkan waktu gemilang 1 menit 40,877 detik. Hasil ini menempatkan Veda sebagai salah satu kandidat kuat untuk memperebutkan poin, bahkan podium, di balapan perdananya.
Bagi Anda yang ingin menyaksikan perjuangan Veda Ega Pratama secara langsung, balapan Moto3 tidak disiarkan secara gratis di TV nasional (Trans7 hanya menyiarkan kelas MotoGP). Anda dapat mengakses siaran langsung secara resmi melalui platform berikut:
|Platform
|Kanal
|Link Akses
|Vidio
|SPOTV 2
|Klik di Sini
|Vision+
|SPOTV 2
|Klik di Sini
Pastikan Anda sudah memiliki paket berlangganan aktif (Sports/Premium) pada platform tersebut untuk menikmati kualitas tayangan High Definition (HD) tanpa hambatan iklan. Mari kita dukung Veda Ega Pratama agar mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia!
