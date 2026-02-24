MotoGP 2026, Menanti Akhir Era 1000cc dan Persaingan Ketat di Musim Transisi

Ilustrasi--Aksi para pembalap MotoGP.(AFP/Luis ROBAYO)

MUSIM 2026 akan menjadi babak ke-78 dalam sejarah Kejuaraan Dunia Balap Motor FIM.

Edisi ini menjadi sangat krusial karena menandai akhir dari era mesin 1000cc di kelas utama MotoGP, sebuah regulasi yang telah memicu perkembangan teknologi agresif dalam aspek aerodinamika, perangkat holeshot, hingga manajemen elektronik sejak diterapkan pada 2012.

Mulai 2027, dunia balap motor akan memasuki lembaran baru dengan regulasi mesin 850cc dan pemasok ban baru.

Mengingat spesifikasi mesin musim ini telah dibekukan, ruang pengembangan teknis menjadi sangat terbatas. Akibatnya, konsistensi pembalap, efisiensi strategi, serta manajemen ban akan menjadi penentu utama dalam perebutan gelar juara dunia.

Juara bertahan Marc Marquez diprediksi kembali menjadi pusat perhatian setelah tampil solid bersama Ducati pada musim sebelumnya.

Ia akan menghadapi rival sengit, terutama dari rekan setimnya di Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, serta para pembalap muda yang terus menekan dari belakang.

Persaingan musim ini juga diramaikan oleh wajah-wajah baru yang promosi dari kategori lain.

Sorotan utama tertuju pada debut tiga kali juara World Superbike, Toprak Razgatlioglu, yang akan membalap bersama Prima Pramac Yamaha.

Adaptasi pembalap asal Turki ini sangat dinantikan mengingat gaya balapnya yang agresif. Di sisi lain, juara dunia Moto2 2025, Diogo Moreira, akan memulai petualangan perdananya di kelas premier bersama LCR Honda.

Berikut adalah daftar tim dan pembalap MotoGP 2026:

Ducati

Ducati Lenovo Team: Francesco Bagnaia, Marc Marquez

BK8 Gresini Racing: Alex Marquez, Fermin Aldeguer

Pertamina Enduro VR46 Racing Team: Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio

Aprilia

Aprilia Racing: Marco Bezzecchi, Jorge Martin

Trackhouse MotoGP Team: Raul Fernandez, Ai Ogura

Yamaha

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo, Alex Rins

Prima Pramac Yamaha: Toprak Razgatlioglu, Jack Miller

KTM

Red Bull KTM Factory Racing: Brad Binder, Pedro Acosta

Red Bull KTM Tech3: Maverick Vinales, Enea Bastianini

Honda

Honda HRC Castrol: Luca Marini, Joan Mir

Honda LCR: Johann Zarco, Diogo Moreira

Dengan konfigurasi pembalap yang kompetitif dan regulasi yang membatasi pengembangan mesin, MotoGP 2026 menjanjikan pertarungan yang sangat ketat di setiap seri.

Penggemar akan menyaksikan bagaimana para juara bertahan menjaga dominasi di tengah gempuran pembalap pendatang baru yang membawa energi berbeda ke lintasan. (Ant/Z-1)