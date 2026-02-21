Jadwal MotoGP 2026: Era Terakhir 1000cc dan Kembalinya GP Brasil

Ilustrasi(Dok MotoGP)

Federasi Balap Motor Internasional (FIM) telah resmi merilis kalender lengkap MotoGP 2026. Musim ini dipastikan menjadi edisi yang sangat emosional bagi para penggemar otomotif karena menandai berakhirnya era mesin 1000cc yang telah digunakan sejak 2012.

Sebanyak 22 seri balapan akan memanjakan mata penonton di seluruh dunia, mencakup lima benua dengan total 22 balapan Sprint dan 22 balapan Grand Prix utama.

Kalender Lengkap MotoGP 2026

Seri Tanggal Grand Prix Sirkuit 1 1 Maret Thailand Chang International Circuit 2 22 Maret Brasil Autodromo Ayrton Senna 3 29 Maret Amerika Serikat COTA, Austin 4 12 April Qatar Lusail International Circuit 18 11 Oktober Indonesia Sirkuit Mandalika 22 22 November Valencia Ricardo Tormo

Kapan MotoGP Mandalika 2026 Digelar?

Sirkuit Internasional Mandalika kembali masuk dalam kalender resmi pada paruh kedua musim. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026. Posisi ini menempatkan Indonesia di tengah rangkaian "flyaway races" bersama Jepang (4 Oktober) dan Australia (25 Oktober).

Regulasi Baru: Larangan Restart di Lintasan

Selain jadwal, FIM juga memperkenalkan aturan keselamatan baru. Mulai 2026, pembalap yang jatuh dan mesin motornya mati tidak diperbolehkan menyalakan kembali mesin di area run-off. Mereka harus mendorong motor ke belakang pembatas sirkuit atau ke service road sebelum mencoba menghidupkan mesin kembali. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko bagi marshal yang sedang membantu evakuasi.

Catatan Penting: Musim 2026 akan menjadi debut bagi kelas baru Harley-Davidson Bagger World Cup yang akan tampil di enam seri terpilih sebagai balapan pendukung.

FAQ MotoGP 2026