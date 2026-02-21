Jadwal MotoGP 2026: Era Terakhir 1000cc dan Kembalinya GP Brasil

Headline
Federasi Balap Motor Internasional (FIM) telah resmi merilis kalender lengkap MotoGP 2026. Musim ini dipastikan menjadi edisi yang sangat emosional bagi para penggemar otomotif karena menandai berakhirnya era mesin 1000cc yang telah digunakan sejak 2012.
Sebanyak 22 seri balapan akan memanjakan mata penonton di seluruh dunia, mencakup lima benua dengan total 22 balapan Sprint dan 22 balapan Grand Prix utama.
|Seri
|Tanggal
|Grand Prix
|Sirkuit
|1
|1 Maret
|Thailand
|Chang International Circuit
|2
|22 Maret
|Brasil
|Autodromo Ayrton Senna
|3
|29 Maret
|Amerika Serikat
|COTA, Austin
|4
|12 April
|Qatar
|Lusail International Circuit
|18
|11 Oktober
|Indonesia
|Sirkuit Mandalika
|22
|22 November
|Valencia
|Ricardo Tormo
Sirkuit Internasional Mandalika kembali masuk dalam kalender resmi pada paruh kedua musim. MotoGP Mandalika 2026 dijadwalkan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026. Posisi ini menempatkan Indonesia di tengah rangkaian "flyaway races" bersama Jepang (4 Oktober) dan Australia (25 Oktober).
Selain jadwal, FIM juga memperkenalkan aturan keselamatan baru. Mulai 2026, pembalap yang jatuh dan mesin motornya mati tidak diperbolehkan menyalakan kembali mesin di area run-off. Mereka harus mendorong motor ke belakang pembatas sirkuit atau ke service road sebelum mencoba menghidupkan mesin kembali. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko bagi marshal yang sedang membantu evakuasi.
