Gauff dan Rybakina Tembus 16 Besar Kejuaraan Tenis Dubai

Coco Gauff.(WTA)

COCO Gauff dan Elena Rybakina memastikan langkah ke babak 16 besar Kejuaraan Tenis Dubai setelah meraih kemenangan dua set langsung atas lawan masing-masing pada Selasa (17/2).

Dua unggulan utama kembali menunjukkan kualitasnya di kejuaraan tenis Dubai. Coco Gauff dan Elena Rybakina melaju tanpa kehilangan set dalam laga putaran kedua.

Gauff yang menempati unggulan ketiga sukses menebus kegagalan awalnya di Doha pekan lalu. Menghadapi Anna Kalinskaya, petenis Amerika Serikat itu memang belum tampil sepenuhnya bersih.

Ia mencatatkan 12 double fault dan sempat kesulitan mengontrol permainan akibat angin. Namun, ketenangan di momen krusial membuatnya menutup pertandingan dengan skor identik 6-4, 6-4.

"Ini bukan kemenangan yang tercantik, tetapi cukup untuk hari ini," ujar Gauff dikutip dari AFP.

Pada babak berikutnya, Gauff akan menghadapi wakil Belgia Elise Mertens. Di luar performanya di lapangan, Gauff juga tengah menjadi perhatian publik karena sikap vokalnya mengkritik kebijakan anti imigrasi di Amerika Serikat.

Sementara itu, Rybakina yang datang sebagai juara Australia Terbuka tampil jauh lebih dominan. Unggulan teratas tersebut hanya membutuhkan 60 menit untuk menghentikan perlawanan Kimberly Birrell dengan skor 6-1, 6-2.

"Secara keseluruhan saya puas dengan hasilnya. Sekarang saatnya istirahat dan bersiap untuk laga besok," tutur petenis Kazakhstan itu.

Di babak 16 besar, Rybakina dijadwalkan bertemu petenis Kroasia Antonia Ruzic.

Kejuaraan tenis Dubai kali ini turut diwarnai sejumlah pengunduran diri pemain akibat cedera. Mirra Andreeva dan Belinda Bencic melaju ke babak ketiga melalui walkover setelah lawan mereka, Daria Kasatkina dan Sara Bejlek, memilih mundur.

Sejak awal, turnamen sudah kehilangan sejumlah nama besar. Petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka serta Iga Swiatek tidak ambil bagian.

Di laga lain, Jessica Pegula tampil solid saat menundukkan Varvara Gracheva 6-4, 6-0. Kejutan juga dihadirkan Alexandra Eala yang menyingkirkan unggulan keenam Jasmine Paolini, mempertegas ketatnya persaingan di Dubai tahun ini. (I-2)