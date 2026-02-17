Janice Tjen Sapu Bersih Kemenangan di WTA 1000 Dubai, Lolos ke Babak Ketiga Tunggal dan Ganda

Petenis Indonesia Tjen Janice.(Antara)

JANICE Tjen melanjutkan tren impresif di WTA 1000 Dubai Duty Free Tennis Championships dengan mengamankan tiket babak ketiga tunggal dan ganda putri usai membukukan dua kemenangan.

Performa solid kembali ditunjukkan petenis putri andalan Indonesia, Janice Tjen, di turnamen level elite WTA 1000 Dubai. Dalam laga sektor tunggal, Janice menyingkirkan petenis Kanada, Leylah Fernandez, lewat pertarungan dua set langsung 7-6(5), 6-4.

Kemenangan tersebut memperpanjang dominasi Janice atas runner up US Open 2021 itu menjadi 2-0. Sebelumnya, ia juga mengalahkan Fernandez pada pertemuan di Australia Terbuka 2026.

Bermain di lapangan keras Dubai, Janice tampil tenang meski mendapat tekanan servis keras Fernandez pada set pembuka. Persentase pengembalian bola yang mencapai 68,4 persen menjadi fondasi konsistensinya. Ia mengunci set pertama melalui tie break setelah mencetak ace krusial.

Memasuki set kedua, petenis kelahiran Jakarta berusia 23 tahun itu meningkatkan intensitas permainan. Efektivitas servis pertama yang menyentuh 93,8 persen membuatnya sulit ditembus. Janice menuntaskan laga dalam durasi satu jam 43 menit untuk memastikan tempat di babak 16 besar.

Momentum positif itu berlanjut di nomor ganda putri. Berduet dengan petenis Ceko, Marie Bouzkova, Janice melaju ke babak kedua setelah mengatasi perlawanan Jiang Xinyu/Ulrikke Eikeri melalui duel ketat 6-2, 4-6, 10-5.

Janice/Bouzkova tampil dominan pada set pertama dengan meraih 85,6 persen poin dari servis pertama. Pada babak berikutnya, mereka akan menghadapi unggulan kelima Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani asal Kanada/Brasil.

Sementara itu, hasil berbeda dialami Aldila Sutjiadi. Berpasangan dengan Irina Khromacheva, Aldila tersingkir di babak pertama setelah dikalahkan pasangan Alexandra Panova/Diana Shnaider dengan skor 5-7, 2-6.

Kekalahan tersebut menambah daftar langkah terhenti Aldila pada turnamen level WTA 1000 musim ini, sekaligus menutup kiprah wakil Indonesia lainnya di sektor ganda pada pekan ini. (Ndf/I-1)