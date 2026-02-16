Jaring Bibit Atlet Muda Jakarta Lewat Ajang Multisport Bergengsi

Ilustrasi(Dok Tri-Sport Series 2026)

KAWASAN Taman Impian Jaya Ancol menjadi saksi ketangguhan ratusan atlet dalam ajang Tri-Sport Series 2026 yang digelar pada 14-15 Februari 2026. Perhelatan tahun kedua ini diikuti oleh lebih dari 750 peserta yang berkompetisi di tiga cabang olahraga sekaligus, yakni Triathlon, Duathlon, dan Aquathlon.

Ajang yang diinisiasi oleh TBD (Triathlon Event Management) bersama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini bertujuan memperkuat fondasi pembinaan atlet muda, khususnya di wilayah DKI Jakarta. Tercatat, kategori usia yang diperlombakan sangat beragam, mulai dari kategori Kids (usia 7 tahun) hingga kelas Master (di atas 56 tahun).

Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Provinsi DKI Jakarta, Michelle Surjaputra, menyatakan bahwa Tri-Sport Series 2026 merupakan platform krusial bagi pengembangan olahraga multisport di Indonesia. Menurutnya, ajang ini memberikan panggung bagi atlet junior untuk mengasah bakat mereka di level kompetitif.

"Ini adalah langkah penting bagi olahraga multisport di Jakarta. Kami memberikan platform bagi atlet junior untuk menunjukkan bakat mereka. Kami berharap acara ini menjadi sarana luas bagi masyarakat untuk menikmati olahraga yang menantang namun menyenangkan," ujar Michelle melalui keterangannya, Senin (16/2).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah mengapresiasi inisiatif ini sebagai upaya menggerakkan generasi muda Jakarta untuk lebih aktif berolahraga.

"Event ini merupakan langkah positif untuk mendorong anak-anak muda di Jakarta mulai aktif berolahraga. Ini juga kesempatan memperkenalkan olahraga multisport yang saat ini perkembangannya sangat pesat di dunia," kata Andri Yansyah.

Adapun, kategori Perlombaan Tri-Sport Series 2026, yakni Triathlon yang mencakup kategori Youth (15-17 thn), Open, Master, hingga Relay (Mixed). Lalu, Duathlon yang terdiri dari kategori Open, Master, dan Relay (Mixed). Kemudian, Aquathlon dengan kategori paling inklusif mulai dari Kids A (7-8 thn) hingga Master.

Pihak pengelola Ancol menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kegiatan sport tourism. Fasilitas yang lengkap serta lokasi yang strategis di pinggir pantai menjadikan Ancol pilihan ideal untuk menyelenggarakan ajang multisport yang membutuhkan area renang, sepeda, dan lari dalam satu kesatuan lokasi.

Selain aspek kompetisi, acara ini juga sukses menarik perhatian sekitar 2.500 pengunjung. Antusiasme terlihat dari banyaknya komunitas olahraga dan keluarga yang hadir memberikan dukungan, menciptakan ekosistem yang positif bagi klub-klub triathlon di Indonesia. (E-4)