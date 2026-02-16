Ancol Jadi Saksi Lahirnya Generasi Baru Atlet Multisport Jakarta

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KAWASAN Jimbaran Resto, Taman Impian Jaya Ancol, menjadi pusat perhatian dunia olahraga tanah air pada akhir pekan, 14-15 Februari 2026 lalu. Perhelatan Tri-Sport Series 2026 sukses digelar sebagai upaya nyata dalam membangun regenerasi atlet multisport yang kompetitif di Jakarta dan Indonesia.
Memasuki tahun kedua penyelenggaraannya, ajang yang diinisiasi oleh Triathlon Event Management (TBD) bersama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini, tidak sekadar menjadi kompetisi biasa.
Sebanyak lebih dari 750 peserta, mulai dari atlet lokal hingga internasional, bersaing dalam tiga disiplin utama: Triathlon, Duathlon, dan Aquathlon.
Fokus utama dari Tri-Sport Series 2026 adalah memberikan panggung bagi para atlet muda. Hal ini terlihat dari beragamnya kategori usia yang dilombakan, mulai dari kategori Kids (usia 7-14 tahun) pada cabang Aquathlon, hingga kategori Youth dan Open.
Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Provinsi DKI Jakarta, Michelle Surjaputra, menekankan pentingnya konsistensi dalam menggelar ajang seperti ini.
“Tri-Sport Series 2026 adalah langkah penting dalam pengembangan olahraga multisport di Indonesia, terutama di Jakarta. Melalui ajang ini, memberikan platform bagi atlet junior untuk menunjukkan bakat mereka. Kami berharap acara ini dapat menjadi sarana yang lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati olahraga yang menantang dan menyenangkan,” ungkap Michelle.
Dukungan serupa juga datang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah, menilai event ini sangat strategis untuk memacu antusiasme generasi muda terhadap gaya hidup sehat dan prestasi.
“Sebagai instansi yang bertanggung jawab atas pengembangan olahraga di Jakarta, kami sangat mengapresiasi Tri-Sport Series 2026. Event ini merupakan langkah yang positif untuk mendorong masyarakat mulai dari anak-anak muda di Jakarta untuk aktif berolahraga. Ini juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan olahraga multisport yang semakin berkembang di dunia,” kata Andri.
Pemilihan Ancol sebagai lokasi perlombaan bukan tanpa alasan. Dengan fasilitas yang lengkap dan suasana alam yang mendukung, Ancol kini memposisikan diri sebagai destinasi unggulan untuk kegiatan sport tourism, khususnya bagi olahraga multisport yang membutuhkan area renang, sepeda, dan lari yang terintegrasi.
Selama dua hari penyelenggaraan, tercatat lebih dari 2.500 pengunjung yang terdiri dari keluarga dan komunitas olahraga memadati lokasi.
Antusiasme ini diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi klub-klub olahraga dan komunitas di seluruh Indonesia.
Dengan berakhirnya seri tahun ini, Tri-Sport Series diharapkan terus menjadi agenda rutin yang melahirkan bibit-bibit atlet berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. (Z-1)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meyakini Jakarta International Stadium (JIS) menjadi simbol masa depan Jakarta.
PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk menggratiskan tiket masuk kawasan Ancol bagi warga untuk ngabuburit dan berbuka puasa selama Ramadan 1447 H, pukul 17.00–23.00 WIB.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memulai pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang akan menghubungkan kawasan Jakarta International Stadium dengan area wisata Ancol.
BNN meminta masyarakat tidak ragu melaporkan indikasi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika usai penggerebekan lab narkotika di Ancol.
BNN masih memburu tiga orang, termasuk dua WNA China, terkait laboratorium narkotika liquid vape dan happy water di apartemen Ancol, Jakarta Utara.
Alias Praji menjadi bintang dengan membawa pulang dua medali sekaligus, yakni medali emas pada nomor Mixed Duathlon Relay dan medali perak di nomor Men’s Duathlon Relay.
Hingga Jumat (19/12), Indonesia telah mengoleksi total 85 medali emas.
Cabang triathlon melalui nomor duathlon mixed team relay sukses mempersembahkan emas bagi Indonesia.
Tambahan emas pertama datang dari arena triathlon melalui nomor duathlon estafet putri.
CABANG triathlon dan dayung menambah pundi-pundi emas Indonesia pada SEA Games Thailand 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved