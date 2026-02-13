PP KBI Minta Pengurus Provinsi Tetap Tenang Jelang Munas 2026

KETUA Umum Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI), Ngatino (tengah).(Dok PP KBI)

KETUA Umum Pengurus Pusat Kick Boxing Indonesia (PP KBI), Ngatino, meminta seluruh insan kick boxing di Tanah Air, terutama pengurus provinsi (Pengprov), untuk tetap tenang. Para pengprov juga diimbau tidak terprovokasi oleh informasi yang memicu kegaduhan di ruang publik.

Hal ini ditegaskan Ngatino guna menjaga kondusivitas organisasi menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) yang akan memilih nakhoda baru untuk masa bakti empat tahun ke depan.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (13/2), Ngatino menyayangkan adanya narasi yang berkembang di media massa maupun media sosial yang cenderung menyudutkan PP KBI. Menurutnya, banyak informasi yang beredar tidak sesuai fakta dan disampaikan tanpa konfirmasi resmi kepada organisasi.

"Kami bergerak berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Tidak ada keputusan yang dibuat atas dasar kepentingan pribadi atau kelompok. Semuanya murni demi prestasi atlet dan ekosistem kick boxing Indonesia," ujar pria yang juga dikenal sebagai pengacara senior tersebut.

Ngatino turut menanggapi munculnya gerakan yang menamakan diri sebagai 'forum silaturahmi' yang mulai mengambil keputusan-keputusan tertentu.

Ia menegaskan bahwa forum tersebut bersifat ilegal jika diklaim sebagai representasi resmi organisasi. Dalam konstitusi KBI, keputusan yang sah hanya diambil melalui Munas, Rapat Kerja Nasional (Rakernas), atau rapat pleno.

Persiapan Munas sendiri, lanjut Ngatino, tetap berjalan sesuai mandat Rakernas pada 1 Desember 2025. Saat ini, panitia pelaksana serta tim penjaringan bakal calon ketua umum telah bekerja sesuai prosedur yang ditetapkan.

Terkait isu adanya upaya penjagalan terhadap calon tertentu, termasuk kabar pencalonan Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ngatino menyerahkan penilaian tersebut kepada publik dan mekanisme forum.

"Tim penjaringan akan melaporkan hasilnya di forum Munas. Apakah nanti akan muncul banyak calon atau tidak, itu tergantung pada dukungan yang ada sesuai aturan," imbuhnya.

Sebagai salah satu pendiri KBI, Ngatino mengingatkan betapa beratnya perjuangan membangun olahraga ini dari nol hingga mampu berbicara di level SEA Games dan Asian Games.

Ia tidak ingin dinamika internal yang tidak sehat justru merusak citra Indonesia di mata Confederasi Kickboxing Asia (AKC) dan Asosiasi Kickboxing Dunia (WAKO).

"Saya pribadi tidak mencalonkan diri lagi. Harapan saya hanya satu: semua berjalan sesuai aturan agar kick boxing Indonesia semakin dicintai anak muda dan terus berprestasi," pungkas Ngatino. (E-4)