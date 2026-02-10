Girisena Raih Gelar Juara Umum Kejurnas Kyokushin Grand Prix 16

Girisena Kyokushin Club kembali mencatatkan prestasi gemilang di dunia olahraga bela diri nasional.(Dok. MI)

Girisena Kyokushin Club kembali mencatatkan prestasi gemilang di dunia olahraga bela diri nasional. Dalam Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Kyokushin Grand Prix 16 yang berlangsung pada Minggu (8/2), Jawa Barat, Girisena sukses meraih predikat Juara Umum pada kategori Kumite.

Dominasi Girisena tak terbantahkan dengan perolehan 13 medali emas, 14 medali perak, dan 8 medali perunggu. Piala Juara Umum tersebut diserahkan oleh Ade Rai, tokoh olahraga nasional yang juga bertindak sebagai Chief Advisor dalam ajang bergengsi ini.

Kemenangan ini merupakan hasil dari perjuangan panjang yang dirasakan emosional oleh seluruh anggota perguruan. Pasalnya, Girisena telah menunggu selama tiga tahun untuk kembali meraih gelar Juara Umum dalam turnamen karate full-contact yang terkenal sangat kompetitif ini.

Sensei Igo Indra Susena, Pendiri sekaligus Ketua Girisena Kyokushin Club, mengungkapkan bahwa gelar Juara Umum ini merupakan buah dari transformasi besar dalam silabus pelatihan yang dimulai tiga tahun lalu.

"Kami melewati masa transisi dan evaluasi yang melelahkan. Selama tiga tahun terakhir, para atlet kami digembleng dengan pelatihan intensif, dari peningkatan fisik hingga simulasi pertandingan berstandar internasional," jelas Sensei Igo di sela-sela perayaan kemenangan.

Kejurnas Kyokushin Grand Prix 16 menjadi salah satu ajang yang sangat sengit dalam satu dekade terakhir, dengan diikuti oleh ratusan atlet dari berbagai perguruan karate beraliran Kyokushin di seluruh Indonesia. Semua peserta menunjukkan kualitas teknik yang luar biasa dalam pertandingan tersebut.

Dukungan terhadap Girisena juga datang dari tokoh perlindungan anak yang ternama, Sensei Seto Mulyadi, yang juga merupakan Anggota Kehormatan Girisena Kyokushin Club. Dalam pernyataan tertulisnya, Kak Seto memberikan apresiasi yang mendalam atas pencapaian Girisena.

"Kegiatan pelatihan dan kompetisi olahraga memiliki dampak positif bagi karakter generasi muda jika diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, ramah anak, dan profesional," ujar Kak Seto.

Rekam Jejak Internasional

Girisena Kyokushin Club telah dikenal sebagai perguruan karate muda yang progresif, melahirkan banyak atlet berbakat yang rutin berkompetisi di berbagai ajang bergengsi, baik nasional maupun internasional. Kejuaraan seperti Lion City Cup di Singapura dan Kyokushin Dragon Cup di Kagoshima, Jepang, merupakan beberapa event internasional yang telah diikuti oleh atlet Girisena. Gelar Juara Umum pada Kejurnas Kyokushin Grand Prix 16 ini semakin mempertegas posisi Girisena sebagai salah satu pusat pembinaan karate terbaik di Indonesia.