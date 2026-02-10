Ricuh Pistons vs Hornets, Empat Pemain Diusir dan Polisi Masuk Lapangan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
LAGA NBA antara Detroit Pistons dan Charlotte Hornets diwarnai keributan massal pada kuarter ketiga yang membuat empat pemain diusir serta memaksa aparat kepolisian turun ke lapangan untuk meredakan situasi.
Pertandingan lanjutan NBA antara Detroit Pistons melawan Charlotte Hornets berlangsung panas setelah insiden perkelahian melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim pada Selasa (10/2) di Spectrum Center. Kericuhan terjadi pada kuarter ketiga dan membuat jalannya laga sempat terhenti.
Ketegangan bermula ketika pemain Pistons, Jalen Duren, dilanggar oleh Moussa Diabate dari kubu Hornets. Kontak tersebut memicu aksi saling dorong yang cepat berkembang menjadi adu fisik antarpemain. Diabate sempat ditahan rekan setimnya saat mencoba mendekati Duren dalam situasi memanas.
Situasi makin memburuk saat Isaiah Stewart terlibat konfrontasi dengan Miles Bridges. Stewart terlihat melakukan pitingan kepala dan sempat melayangkan pukulan di tengah kerumunan pemain yang saling tarik dan dorong.
Keributan berlangsung sekitar 30 detik sebelum akhirnya berhasil dikendalikan. Aparat kepolisian bahkan masuk ke area lapangan guna membantu meredakan ketegangan. Ofisial pertandingan kemudian mengeluarkan empat pemain, yakni Diabate, Duren, Stewart, dan Bridges.
Pelatih Hornets, Charles Lee, juga tidak menyelesaikan laga setelah mendapat hukuman keluar lapangan pada kuarter keempat akibat protes keras kepada ofisial.
Menanggapi insiden tersebut, Duren menilai situasi dipengaruhi tensi pertandingan yang tinggi. "Kami ingin tetap fokus pada basket, tapi terkadang emosi memuncak saat semua orang bermain keras," ujarnya.
Bridges menyampaikan permintaan maaf kepada tim dan pendukung melalui media sosial, namun tetap menegaskan sikapnya membela rekan setim. Sementara itu, kepala ofisial pertandingan, John Goble, menjelaskan keputusan pengusiran diambil karena pemain terlibat dalam perkelahian saat bola mati.
Di tengah suasana panas, Pistons akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 110-104 atas Hornets.
Dari pertandingan lain, Golden State Warriors mendapat kabar kurang baik setelah Steph Curry dipastikan absen pada laga All Star mendatang akibat cedera lutut kanan. Pihak klub berharap Curry bisa kembali bermain seusai jeda All Star, dengan target tampil saat menghadapi Boston Celtics pada 19 Februari.(H-2)
DETROIT Pistons kian kokoh di puncak klasemen Wilayah Timur setelah sukses melibas Toronto Raptors 113-95 dalam lanjutan NBA, Rabu (12/2) waktu setempat.
Golden State Warriors menang 134 117 atas Utah Jazz setelah Stephen Curry mencetak 31 poin dan enam tripoin.
Kemenangan atas Indiana Pacers memperkuat posisi Detroit Pistons di puncak klasemen sementara Wilayah Timur NBA.
Cade Cunningham menyepakati kerja sama baru selama 6 tahun dengan Nike dan lini sepatu khususnya dijadwalkan meluncur pada paruh kedua musim 2026-2027.
Kemenangan atas Philadelphia 76ers memperpanjang rekor positif Detroit Pistons menjadi enam kemenangan beruntun yang membawa mereka berada di puncak klasemen Wilayah Timur.
Charlotte Hornets mendapatkan Tyus Jones beserta dua hak pilih draft putaran kedua. Sebagai kompensasinya, Orlando Magic menerima sejumlah uang tunai.
Bintang Los Angeles Lakers Luka Doncic kembali menunjukkan performa gemilang dengan mencetak 38 poin saat timnya menundukkan Charlotte Hornets 121-111 dalam laga NBA.
Charlotte Hornets memimpin 10 poin di kuarter akhir namun kalah 125-121 dari Philadelphia 76ers, memperpanjang rekor buruk mereka.
Kon Knueppel, yang menjadi pencetak angka terbanyak Charlotte Hornets di laga final NBA 2K26 Summer League, tampil gemilang dengan mencetak 21 poin di partai puncak.
Charlotte Hornets meminta maaf setelah insiden pemberian PlayStation 5 kepada seorang anak di lapangan, hanya untuk mengambilnya kembali di luar kamera.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved