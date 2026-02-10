Ricuh Pistons vs Hornets, Empat Pemain Diusir dan Polisi Masuk Lapangan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

LAGA NBA antara Detroit Pistons dan Charlotte Hornets diwarnai keributan massal pada kuarter ketiga yang membuat empat pemain diusir serta memaksa aparat kepolisian turun ke lapangan untuk meredakan situasi.

Pertandingan lanjutan NBA antara Detroit Pistons melawan Charlotte Hornets berlangsung panas setelah insiden perkelahian melibatkan sejumlah pemain dari kedua tim pada Selasa (10/2) di Spectrum Center. Kericuhan terjadi pada kuarter ketiga dan membuat jalannya laga sempat terhenti.

Ketegangan bermula ketika pemain Pistons, Jalen Duren, dilanggar oleh Moussa Diabate dari kubu Hornets. Kontak tersebut memicu aksi saling dorong yang cepat berkembang menjadi adu fisik antarpemain. Diabate sempat ditahan rekan setimnya saat mencoba mendekati Duren dalam situasi memanas.

Situasi makin memburuk saat Isaiah Stewart terlibat konfrontasi dengan Miles Bridges. Stewart terlihat melakukan pitingan kepala dan sempat melayangkan pukulan di tengah kerumunan pemain yang saling tarik dan dorong.

Keributan berlangsung sekitar 30 detik sebelum akhirnya berhasil dikendalikan. Aparat kepolisian bahkan masuk ke area lapangan guna membantu meredakan ketegangan. Ofisial pertandingan kemudian mengeluarkan empat pemain, yakni Diabate, Duren, Stewart, dan Bridges.

Pelatih Hornets, Charles Lee, juga tidak menyelesaikan laga setelah mendapat hukuman keluar lapangan pada kuarter keempat akibat protes keras kepada ofisial.

Menanggapi insiden tersebut, Duren menilai situasi dipengaruhi tensi pertandingan yang tinggi. "Kami ingin tetap fokus pada basket, tapi terkadang emosi memuncak saat semua orang bermain keras," ujarnya.

Bridges menyampaikan permintaan maaf kepada tim dan pendukung melalui media sosial, namun tetap menegaskan sikapnya membela rekan setim. Sementara itu, kepala ofisial pertandingan, John Goble, menjelaskan keputusan pengusiran diambil karena pemain terlibat dalam perkelahian saat bola mati.

Di tengah suasana panas, Pistons akhirnya mengamankan kemenangan dengan skor 110-104 atas Hornets.

Dari pertandingan lain, Golden State Warriors mendapat kabar kurang baik setelah Steph Curry dipastikan absen pada laga All Star mendatang akibat cedera lutut kanan. Pihak klub berharap Curry bisa kembali bermain seusai jeda All Star, dengan target tampil saat menghadapi Boston Celtics pada 19 Februari.(H-2)