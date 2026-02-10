Panduan Lengkap BWF Super 1000: Jadwal, Poin, dan Hadiah Terbaru 2026

Ilustrasi(Antara)

Dunia bulu tangkis profesional memiliki hierarki kompetisi yang ketat, dan di puncak turnamen terbuka (Open) terdapat kasta tertinggi: BWF World Tour Super 1000. Memasuki musim 2026, turnamen ini menjadi panggung paling krusial bagi para atlet elit untuk mengumpulkan poin masif sekaligus memperebutkan hadiah finansial yang fantastis.

Jadwal Turnamen BWF Super 1000 Tahun 2026

Dalam kalender resmi BWF tahun 2026, terdapat empat turnamen ikonik yang menyandang status kasta tertinggi ini. Tahun ini juga menjadi periode transisi penting sebelum penambahan Denmark Open ke level Super 1000 pada tahun 2027 mendatang.

Malaysia Open 2026 (Januari): Turnamen pembuka musim yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur.

Turnamen pembuka musim yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur. All England Open 2026 (Maret): Turnamen tertua dan paling prestisius di Utilita Arena Birmingham, Inggris.

Turnamen tertua dan paling prestisius di Utilita Arena Birmingham, Inggris. Indonesia Open 2026 (Juni): Digelar di Jakarta (Indonesia Arena/Istora) dengan atmosfer penonton paling fanatik di dunia.

Digelar di Jakarta (Indonesia Arena/Istora) dengan atmosfer penonton paling fanatik di dunia. China Open 2026 (September): Turnamen dengan fasilitas termegah yang menjadi penutup seri Super 1000 di Tiongkok.

Update Rincian Poin Peringkat BWF 2026

BWF telah resmi menetapkan struktur poin baru untuk memperlebar jarak kualitas antara pemenang dan kontestan lainnya. Juara di level Super 1000 kini mendapatkan apresiasi poin yang jauh lebih tinggi dibandingkan sistem lama.

Posisi / Babak Poin Peringkat Terbaru Juara (Winner) 13.500 Runner-up 11.500 Semifinal 9.500 Perempat Final 7.400 Babak 16 Besar 5.400 Babak 32 Besar 3.300

Total Hadiah dalam Mata Uang Rupiah Pada tahun 2026, meskipun standar minimal BWF adalah USD 1.300.000, rata-rata total hadiah yang disediakan penyelenggara mencapai USD 1.450.000. Jika dikonversikan, setiap turnamen menyiapkan dana lebih dari Rp23,2 Miliar dalam Mata Uang Rupiah untuk dibagikan kepada para peserta.

Pilar Penting: Kepemimpinan dan Strategi Global

Di bawah kepemimpinan Presiden BWF Khunying Patama Leeswadtrakul, federasi fokus meningkatkan nilai komersial melalui kemitraan strategis dengan Infront. Strategi ini mencakup peningkatan kualitas siaran dan hadiah uang tunai secara bertahap yang akan mencapai puncaknya pada siklus 2027 dengan nilai minimal USD 2 juta per turnamen.

People Also Ask: Pertanyaan Umum

1. Mengapa poin juara naik menjadi 13.500?

Kenaikan dari 12.000 menjadi 13.500 poin bertujuan untuk memberikan keunggulan strategis bagi pemenang turnamen elite agar posisi mereka di peringkat 10 besar dunia lebih terlindungi.

2. Apakah pemain bintang wajib hadir?

Ya. Berdasarkan aturan Top Player Obligation, pemain peringkat 15 besar tunggal dan 10 besar ganda wajib mengikuti seluruh seri Super 1000 atau menghadapi denda administratif dari BWF.

3. Bagaimana estimasi hadiah untuk sang juara?

Untuk total prize pool USD 1,45 juta, juara sektor tunggal diperkirakan membawa pulang USD 101.500 (Rp1,6 Miliar), sementara juara sektor ganda mendapatkan USD 107.300 (Rp1,7 Miliar) per pasangan sebelum potong pajak.

