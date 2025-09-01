Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Klasemen Formula 1, Oscar Piastri Perlebar Jarak di Puncak

Basuki Eka Purnama
01/9/2025 09:23
Klasemen Formula 1, Oscar Piastri Perlebar Jarak di Puncak
Pembalap McLaren Oscar Piastri(AFP/JOHN THYS)

PEMBALAP McLaren Oscar Piastri memperlebar jarak dari rekan setimnya Lando Norris di klasemen sementara Formula 1 musim 2025.

Dikutip dari laman Formula 1, Senin (1/9), Piastri baru saja meraih kemenangan sempurna di GP Belanda yang berlangsung di Sirkuit Zandvoort,
Minggu (31/8) malam WIB.

Pembalap asal Australia tersebut kini berada di puncak klasemen sementara Formula 1 setelah memenangkan total tujuh kemenangan grand prix dengan mengoleksi 309 poin.

Baca juga : Oscar Piastri Juarai GP Belanda

Sementara itu, Lando Norris yang gagal finis di GP Belanda karena kesalahan mesin kian tertinggal dalam persaingan juara Formula 1 pada musim ini.

Norris kini berada di peringkat kedua klasemen sementara setelah mengamankan total 275 poin.

Sementara itu, pembalap Red Bull Max Verstappen mengamankan podium kedua di GP Belanda dan terus menempel ketat di peringkat ketiga klasemen sementara. Pembalap jawara dunia empat musim terakhir itu kini telah mengamankan total 205 poin. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved