Klasemen Formula 1, Oscar Piastri Perlebar Jarak di Puncak

Pembalap McLaren Oscar Piastri(AFP/JOHN THYS)

PEMBALAP McLaren Oscar Piastri memperlebar jarak dari rekan setimnya Lando Norris di klasemen sementara Formula 1 musim 2025.

Dikutip dari laman Formula 1, Senin (1/9), Piastri baru saja meraih kemenangan sempurna di GP Belanda yang berlangsung di Sirkuit Zandvoort,

Minggu (31/8) malam WIB.

Pembalap asal Australia tersebut kini berada di puncak klasemen sementara Formula 1 setelah memenangkan total tujuh kemenangan grand prix dengan mengoleksi 309 poin.

Sementara itu, Lando Norris yang gagal finis di GP Belanda karena kesalahan mesin kian tertinggal dalam persaingan juara Formula 1 pada musim ini.

Norris kini berada di peringkat kedua klasemen sementara setelah mengamankan total 275 poin.

Sementara itu, pembalap Red Bull Max Verstappen mengamankan podium kedua di GP Belanda dan terus menempel ketat di peringkat ketiga klasemen sementara. Pembalap jawara dunia empat musim terakhir itu kini telah mengamankan total 205 poin. (Ant/Z-1)