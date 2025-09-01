Oscar Piastri Juarai GP Belanda

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PEMBALAP McLaren Oscar Piastri meraih kemenangan di balapan Formula 1 (F1) GP Belanda, yang berlangsung di Sirkuit Zandvoort, Minggu (31/8) malam WIB.
Piastri, yang start dari posisi pole langsung tampil begitu dominan begitu mengukir catatan waktu tercepat dari lap ke lap.
Dalam situasi yang begitu menguntungkan, Piastri terus memperlebar jarak dari kejaran pembalap Red Bull Max Verstappen dan rekan setimnya Lando Norris.
Situasi balapan berubah seketika ketika gerimis melanda sirkuit. Ferrari jadi yang pertama terkena dampak perubahan cuaca setelah Lewis
Hamilton tergelincir dan menabrak pembatas.
Kemalangan terus menimpa Ferrari setelah Charles Leclerc harus menepi dari balapan selepas insiden senggolan dengan pembalap Mercedes Kimi Antonelli.
Di akhir balapan, Piastri terus ditekan oleh Norris yang berada di posisi kedua. Norris yang terus tampil mencoba mencari celah di depan malah mengalami masalah mesin dan membuatnya gagal finis.
Memasuki tiga lap tersisa, Verstappen mencoba tampil mati-matian dengan mengganti ban soft dan mengejar posisi Piastri.
Tapi Piastri mampu terus tampil dominan dan merebut kemenangannya yang ketujuh pada musim ini.
Sedangkan Verstappen mengamankan podium kedua dan pembalap Racing Bull Isack Hadjar mengunci posisi ketiga.
Kemenangan ini membuat Piastri kian kokoh di puncak klasemen sementara Formula 1 setelah mengoleksi 309 poin.
Oscar Piastri mengalahkan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, dalam sesi kualifikasi GP Belanda yang sengit hingga detik-detik terakhir.
Marc Marquez mengklaim kemenangan di GP Belanda setelah menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 40 menit 14,072 detik, hanya selisih 0,6 detik dari pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi
Marc Marquez mengikuti sesi Sprint Race GP Belanda dengan kondisi tidak maksimal karena mengalami dua kecelakaan di sesi latihan, Jumat (27/6).
Marc Marquez menjadi yang tercepat di sesi Sprint Race GP Belanda di Sirkuit Assen setelah mencatatkan waktu 20 menit 02,150 detik.
Marquez unggul cukup meyakinkan atas Maverick Vinales.
Oscar Piastri mengalahkan rekan setimnya di McLaren, Lando Norris, dalam sesi kualifikasi GP Belanda yang sengit hingga detik-detik terakhir.
Pembalap McLaren Oscar Piastri menjadi yang tercepat di GP Belgia, Minggu (27/7), mengalahkan rekan setimnya sekaligus rival perebutan gelar juara Formula 1, Lando Norris.
Oscar Piastri meraih pole position untuk balapan sprint di Grand Prix Belgia.
Pembalap McLaren Oscar Piastri membukukan waktu tercepat di sesi latihan bebas 1 GP Belgia di Sirkuit Spa, Jumat (25/7), setelah mencatatkan waktu 1 menit 42,022 detik.
Pembalap McLaren Oscar Piastri memimpin klasemen sementara Formula 1 dengan koleksi 234 poin setelah finis di posisi kedua GP Inggris 2025 di Sirkuit Silverstone, Minggu (6/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved