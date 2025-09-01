Oscar Piastri Juarai GP Belanda

Pembalap McLaren Oscar Piastri melakukan selebrasi usai menjadi yang tercepat di GP Belanda.(AFP/JOHN THYS)

PEMBALAP McLaren Oscar Piastri meraih kemenangan di balapan Formula 1 (F1) GP Belanda, yang berlangsung di Sirkuit Zandvoort, Minggu (31/8) malam WIB.

Piastri, yang start dari posisi pole langsung tampil begitu dominan begitu mengukir catatan waktu tercepat dari lap ke lap.

Dalam situasi yang begitu menguntungkan, Piastri terus memperlebar jarak dari kejaran pembalap Red Bull Max Verstappen dan rekan setimnya Lando Norris.

Baca juga : Oscar Piastri Raih Posisi Pole GP Belanda

Situasi balapan berubah seketika ketika gerimis melanda sirkuit. Ferrari jadi yang pertama terkena dampak perubahan cuaca setelah Lewis

Hamilton tergelincir dan menabrak pembatas.

Kemalangan terus menimpa Ferrari setelah Charles Leclerc harus menepi dari balapan selepas insiden senggolan dengan pembalap Mercedes Kimi Antonelli.

Di akhir balapan, Piastri terus ditekan oleh Norris yang berada di posisi kedua. Norris yang terus tampil mencoba mencari celah di depan malah mengalami masalah mesin dan membuatnya gagal finis.

Baca juga : Oscar Piastri Juarai GP Belgia

Memasuki tiga lap tersisa, Verstappen mencoba tampil mati-matian dengan mengganti ban soft dan mengejar posisi Piastri.

Tapi Piastri mampu terus tampil dominan dan merebut kemenangannya yang ketujuh pada musim ini.

Sedangkan Verstappen mengamankan podium kedua dan pembalap Racing Bull Isack Hadjar mengunci posisi ketiga.

Kemenangan ini membuat Piastri kian kokoh di puncak klasemen sementara Formula 1 setelah mengoleksi 309 poin.

Berikut hasil dan catatan waktu balapan GP Belanda: