Turnamen Golf Makau Terbuka akan Digelar Oktober

Juara bertahan Makau Terbuka asal Thailand, Rattanon Wannasrichan,(MI/HO)

TURNAMEN golf Makau Tebruka 2025 siap kembali digelar pada 16–19 Oktober di Macau Golf & Country Club. Acara ini diselenggarakan bersama oleh Biro Olahraga Pemerintah Makau (MSB), SJM Resorts, S.A. sebagai sponsor utama, dan IMG, serta didukung oleh Asian Tour dan Asosiasi Golf Makau.

Dengan total hadiah US$1 juta, edisi tahun ini menjanjikan persaingan sengit. Mantan pegolf nomor satu dunia Lee Westwood dan bintang PGA Tour asal Korea Selatan Sungjae Im dipastikan turun gelanggang sebagai sorotan utama.

Westwood, juara Makau Terbuka 1999, menuturkan: “Saya sangat senang kembali bermain di Makau. Saya punya kenangan indah saat juara di sini 26 tahun lalu. Lapangan ini selalu memaksa saya tampil maksimal, dan saya berharap bisa membawa pulang gelar kedua tahun ini.”

Baca juga : Pembinaan Golf Berpotensi Berkembang melalui Investasi Sosial

Sementara itu, Sungjae Im, yang dua kali juara PGA Tour dan tiga kali tampil di Presidents Cup, akan tampil perdana di Makau.

“Saya sangat menantikan kompetisi ini. Banyak rekan bercerita soal keindahan dan tantangan lapangan di Makau, juga atmosfer kotanya. Semoga kunjungan pertama saya bisa berkesan dan berbuah hasil baik,” ungkapnya.

Dukungan Penuh dari Pemerintah dan Sponsor

See Lei, Wakil Presiden Pelaksana Biro Olahraga Makau, mengatakan: “Sejak pertama kali digelar pada 1998, Makau Terbuka berkembang menjadi salah satu turnamen andalan Asian Tour dan menunjukkan kapasitas Makau sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional. Kami akan terus menjadikan olahraga sebagai daya tarik wisata, sekaligus memperkuat citra Makau sebagai pusat pariwisata dan hiburan dunia.”

Baca juga : Alwi Farhan: Ubed Lawan Terberat di Makau Terbuka

Daisy Ho, Managing Director of SJM, menambahkan: “Sejak 2023, SJM menjadi sponsor utama Makau Terbuka melalui kemitraan tiga tahun. Kami bangga bisa mendukung kebangkitan turnamen ini. Hari ini, kami juga mengumumkan perpanjangan kerja sama untuk dua edisi berikutnya, sebagai wujud komitmen jangka panjang kami terhadap perkembangan golf di Makau.”

Cho Minn Thant, Komisaris & CEO Asian Tour, menegaskan: “Makau Terbuka adalah salah satu turnamen papan atas Asian Tour dengan reputasi kuat. Kami berterima kasih kepada SJM, Biro Olahraga, Asosiasi Golf Makau, IMG, dan semua mitra atas dukungannya yang berkelanjutan.”

Juara Bertahan dan Legenda Tiongkok Ikut Berlaga

Juara bertahan asal Thailand, Rattanon Wannasrichan, yang tahun lalu menang wire-to-wire untuk gelar Asian Tour keduanya, juga siap kembali.

“Makau Terbuka selalu jadi minggu favorit saya. Tahun ini lebih spesial karena saya kembali sebagai juara bertahan,” katanya.

Legenda golf Tiongkok, Liang Wenchong, juga memastikan keikutsertaannya.

“Saya sudah beberapa kali bermain di Makau dalam dua dekade terakhir. Kota ini selalu ramah, lapangan menantang, dan pengalamannya tak pernah mengecewakan,” ujarnya.

Selain itu, pegolf muda tuan rumah Kelvin Si Ngai, yang enam kali tampil di Asia-Pacific Amateur Championship, akan tampil di hadapan publik sendiri.

“Bisa bermain melawan pegolf kelas dunia di kota saya sendiri merupakan kesempatan besar. Saya ingin tampil maksimal untuk memberi alasan penonton Makau bersorak,” katanya. (Z-1)