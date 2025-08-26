Livoli Divisi Utama 2025 Dimajukan demi Persiapan SEA Games

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
LIGA Voli Indonesia (Livoli) Divisi Utama 2025 mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Kompetisi yang semula dijadwalkan pada 17-28 September di GOR Nambo Jaya Sport Center, Tangerang, dimajukan menjadi 3-14 September untuk babak reguler pertama.
Ketua III Bidang Pertandingan dan Kompetisi PP PBVSI, Reginald Nelwan, menyampaikan keputusan tersebut dalam pertemuan virtual bersama klub-klub peserta Divisi Utama, Sabtu (23/8). Menurut Reginald, babak reguler kedua yang awalnya berlangsung di GOR Utama, Bojonegoro, Jawa Timur, pada 1–12 Oktober, dipercepat menjadi 17–28 September.
Sementara itu, fase final four hingga grand final yang semula digelar 24–31 Oktober akan berlangsung lebih awal yakni 10–19 Oktober di GOR Ki Mageti Tambran, Magetan, Jawa Timur. "Dengan pemajuan jadwal Livoli Divisi Utama ini, Ketua Umum PP PBVSI berharap Pelatnas voli memiliki waktu lebih panjang untuk persiapan menuju SEA Games mendatang," ujar Reginald.
Livoli Divisi Utama 2025 diikuti deretan tim elite. Pada sektor putra antara lain Lavani Navy sebagai juara bertahan, Indomaret, TNI AU Electric, Rajawali Pasundan, Ganevo, Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi, DPUPR Rafabinar Semen Grobogan, Singoyudha Kutai Barat, Berlian Bank Jateng, Sukun Badak, Samator, dan Ganeksa Bumi Karta.
Di sektor putri tampil juara bertahan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, TNI AL, Bank Jatim, TNI AU Electric, Rajawali O2C Ciparay, Electric PLN, Tectona, Jenggolo Sport Sidoarjo, Kharisma, Bharata Muda, Kota Impian Wahana, serta Mitra Bank Jateng. (I-2)
Liga Bola Voli atau Livoli Divisi Utama bakal kembali digelar musim 2023.
Jakarta Bhayangkara menekuk Surabaya BIN Samator dengan skor meyakinkan 3-0.
STIN BIN dari hasil seri pertama di Gresik memetik dua kemenangan dari dua laga dan hanya unggul selisih rasio poin dari LaVani
Kemenangan Bandung Bjb dicapai dengan alot lewat pertarungan sengit lima set. Sang juara bertahan sempat kehilangan set pertama dari Jakarta BIN 21-25.
Jakarta BIN sudah menyelesaikan lima laga dengan sekali kalah dan empat kali menang
Kondisi fisik dan adaptasi skuad Garuda Muda semakin membaik setelah dua kali menjalani latihan di arena pertandingan.
Persiapan skuad muda Merah Putih sudah matang berkat proses pembinaan berjenjang dan pengalaman di sejumlah turnamen besar.
Kiprah Garuda Pertiwi di turnamen ini terhenti di babak 16 besar setelah takluk 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, 13-25) dari Italia.
TIMNAS voli Indonesia akan bertarung melawan Thailand dalam pertandingan pamungkas yang menentukan gelar juara Leg 2 SEA V League 2025.
Skuad Garuda Muda menang dengan skor 3-1 (25-14, 25-15, 18-25, 25-11).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved