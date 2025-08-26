Livoli Divisi Utama 2025 Dimajukan demi Persiapan SEA Games

Ilustrasi.(Freepik)

LIGA Voli Indonesia (Livoli) Divisi Utama 2025 mengalami perubahan jadwal pelaksanaan. Kompetisi yang semula dijadwalkan pada 17-28 September di GOR Nambo Jaya Sport Center, Tangerang, dimajukan menjadi 3-14 September untuk babak reguler pertama.

Ketua III Bidang Pertandingan dan Kompetisi PP PBVSI, Reginald Nelwan, menyampaikan keputusan tersebut dalam pertemuan virtual bersama klub-klub peserta Divisi Utama, Sabtu (23/8). Menurut Reginald, babak reguler kedua yang awalnya berlangsung di GOR Utama, Bojonegoro, Jawa Timur, pada 1–12 Oktober, dipercepat menjadi 17–28 September.

Sementara itu, fase final four hingga grand final yang semula digelar 24–31 Oktober akan berlangsung lebih awal yakni 10–19 Oktober di GOR Ki Mageti Tambran, Magetan, Jawa Timur. "Dengan pemajuan jadwal Livoli Divisi Utama ini, Ketua Umum PP PBVSI berharap Pelatnas voli memiliki waktu lebih panjang untuk persiapan menuju SEA Games mendatang," ujar Reginald.

Livoli Divisi Utama 2025 diikuti deretan tim elite. Pada sektor putra antara lain Lavani Navy sebagai juara bertahan, Indomaret, TNI AU Electric, Rajawali Pasundan, Ganevo, Perumda Tirta Bhagasasi Bekasi, DPUPR Rafabinar Semen Grobogan, Singoyudha Kutai Barat, Berlian Bank Jateng, Sukun Badak, Samator, dan Ganeksa Bumi Karta.

Di sektor putri tampil juara bertahan Petrokimia Gresik Pupuk Indonesia, TNI AL, Bank Jatim, TNI AU Electric, Rajawali O2C Ciparay, Electric PLN, Tectona, Jenggolo Sport Sidoarjo, Kharisma, Bharata Muda, Kota Impian Wahana, serta Mitra Bank Jateng. (I-2)