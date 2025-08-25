Ketangguhan dan Konsistensi Terpancar dari Tb Adhi di Kelas Paling Bergengsi di AXCR 2025

Tb Adhi di AXCR 2025.(dok.istimewa)

PERELI Indonesia Tb Adhi kembali menunjukkan ketangguhan dan konsistensinya di ajang Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025. Turun bersama Toyota Gazoo Racing Indonesia di kelas paling bergengsi, T1D, Tb Adhi berhasil menutup kompetisi dengan finis di posisi ke-8 klasemen umum dan ke-6 di kelasnya, meski sempat dihantam berbagai kendala teknis.

Ajang AXCR 2025 yang berlangsung selama delapan hari menempuh jarak lebih dari 2.300 km, diikuti oleh 44 peserta mobil dan 47 peserta motor dari berbagai negara seperti Thailand, Indonesia, Jepang, Taiwan, India, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, hingga Australia.

Bersama navigator asal Thailand, Jatuporn Burakitpachai, Tb Adhi menggeber Toyota Fortuner yang sudah dimodifikasi untuk menaklukkan jalur ekstrem rally lintas alam. Hasil terbaiknya diraih di leg kedua dengan finis posisi pertama, serta konsisten menembus lima besar di beberapa leg lain.

Namun, perjalanan tidak mulus. Di leg ketiga, Tb Adhi menghadapi ujian berat mulai dari kerusakan gardan depan, pecah ban, hingga tergelincir ke sungai. Meski demikian, ia mampu bangkit dan tetap menuntaskan lomba.

“Target kami memang tinggi tahun ini, berdasarkan evaluasi performa kendaraan dan kesiapan tim dari tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan sekadar ambisi, melainkan motivasi dan bukti kerja keras kami,” ungkap Tb Adhi usai balapan itu, dikutip Senin (25/8).

Meski tidak mampu mengulang prestasi runner-up pada AXCR 2023, Tb Adhi menegaskan bahwa hasil kali ini tetap penting sebagai bahan evaluasi.

“Setiap rute di AXCR selalu berubah, menghadirkan tantangan baru yang tidak bisa diprediksi. Faktor cuaca, jalan berbatu atau berlumpur, serta stamina dan konsentrasi sangat menentukan hasil. Ini yang saya sebut sebagai faktor X di setiap kilometer,” jelasnya.

AXCR 2025 resmi ditutup pada 16 Agustus di Pattaya Beach, Thailand. Podium utama diraih oleh tim Mitsubishi Ralliart, disusul Toyota Gazoo Racing Thailand di posisi kedua, dan tim dengan pereli asal Amerika Serikat di posisi ketiga.

Tb Adhi menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendukung dan tim yang terus memberikan dukungan penuh. Ia bertekad untuk kembali tampil lebih kompetitif di ajang internasional berikutnya. (Cah/P-3)