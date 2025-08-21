Intip Kolaborasi Merah Putih di Reli Asia 2025 yang Melahirkan Prestasi

Memen Harianto menjuarai AXCR 2025 (dok.istimewa)

BUKAN hanya sekadar balapan lintas negara, keikutsertaan Memen Harianto di Asia Cross Country Rally (AXCR) 2025 menjadi simbol kuat nasionalisme. Mengusung warna merah putih dan logo besar HUT RI ke-80 di mobil Toyota Hilux Revo andalannya, Memen berhasil mengibarkan nama Indonesia dengan menjuarai kelas T1G kategori paling kompetitif dalam reli off-road Asia ini.

Namun, perjuangan Memen tidak ia jalani sendiri. Dukungan datang dari berbagai pihak, termasuk dari PT Pasundan Jaya, perusahaan penyedia bunker bahan bakar minyak dan ship chandler yang setiap tahun konsisten menjadi pendukung setia kiprah Memen di ajang internasional ini.

Kresna Jaya Kusuma, owner PT Pasundan Jaya, mengaku salut dengan semangat nasionalisme yang ditunjukkan oleh Memen. “Saya melihat Memen sebagai sosok yang punya tekad kuat membawa nama Indonesia. Mobilnya penuh nuansa merah putih, bendera Indonesia selalu berkibar, dan semangatnya tidak pernah luntur meskipun dengan segala keterbatasan, Hal ini membuat saya kagum dan terdorong ingin menjadi bagian dari updaya Memen mengharumkan nama Indonesia” ujar pria yang akrab disapa Nena ini.

Sebagai perusahaan yang juga memasok bahan bakar untuk kapal-kapal KRI, KKP, Pertamina hingga BAKAMLA, Pasundan Jaya memaknai dukungan terhadap Memen sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mengangkat nama bangsa di ajang internasional.

AXCR 2025 sendiri berlangsung dari 8 hingga 16 Agustus 2025, dengan rute brutal sejauh 3.300 km di wilayah Thailand. Keberhasilan Memen Harianto menjuarai kelas T1G tepat sehari sebelum Hari Kemerdekaan RI ke-80 menjadi kado mahal untuk Indonesia.

Tak hanya Memen, seluruh kontingen Indonesia menunjukkan kecintaan pada Tanah Air dengan menggelar upacara bendera 17 Agustus di Pattaya, Thailand. Bahkan sahabat-sahabat dari Jepang dan Thailand turut hadir dengan khidmat dalam momen sakral tersebut.

Selain Memen, sejumlah pereli Indonesia juga mencatatkan prestasi gemilang, yakni Tb Adhi (TGRI) yang meraih peringkat 8 overall & 6 di kelas T1D, Lody Natasha yang menjuarai 1 Woman Award, Irma Ferdiana yang satu-satunya rider wanita yang turun di ajang AXCR dan Rudy Poa yang menempati posisi ke-8 di kelas bergengsi Moto M2

“Banyak cara untuk mengharumkan nama Indonesia. Memen sudah membuktikannya di AXCR. Kami bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan ini,” tutup Kresna Jaya Kusuma. (Cah/P-3)