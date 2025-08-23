8 Pecatur Nasional Ramaikan Chess Fun Day Penabur

Pecatur nasional ramaikan Chess Fun Day Penabur(Percasi)

Delapan pecatur master memeriahkan Chess Fun Day yang berlangsung di SMAK 1 Penabur, Jakarta Barat, Sabtu (23/8). Kehadiran para pecatur nasional tersebut menjadi daya tarik utama dalam acara yang juga merupakan rangkaian perayaan HUT ke-75 BPK Penabur tersebut.

Para pecatur master yang tampil terdiri dari GM Sean Winshand, WGM Dewi AA Citra, IM Satria Duta Cahaya, IM Farid Firmansyah, WIM Shafeera Devi Herfesa, serta talenta-talenta cilik yakni Alexander Philip Kurniawan, Zach Alexander Tjong, dan Hillary Rooca Theng. Mereka mempersembahkan sejumlah pertandingan menarik, mulai dari blindfold chess, permainan sekakmat dengan pion, hingga pertandingan simultan delapan master melawan puluhan peserta.

Suasana pertandingan berlangsung seru dan menjadi pengalaman berharga bagi para siswa, alumni, maupun orang tua murid yang juga ikut berpartisipasi.

PB Percasi memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Chess Fun Day sebagai langkah positif untuk terus memasyarakatkan catur. BPK Penabur juga dinilai sebagai mitra strategis dalam mendukung perkembangan olahraga ini di Tanah Air.

“Apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK Penabur yang tak henti-hentinya berkolaborasi dengan PB Percasi memajukan catur Indonesia,” kata Dewan Pembina PB Percasi yang juga alumi SMAK 1 BPK Penabur, Eka Putra Wirya.

“BPK Penabur menjadi mitra strategis untuk PB Percasi,” imbuh Eka.

Pihak sekolah menilai catur sebagai salah satu olahraga yang banyak diminati dan relevan untuk untuk mengembangkan bakat di luar akademik.

Ketua Panitia HUT ke-75 Penabur, Anton Kristolani, menyebut Chess Fun Day menjadi istimewa dengan kehadiran pecatur-pecatur nasional. Anton menuturkan selain catur juga digelar pertandingan olahraga lainnya serta kegiatan sosial pengumpulan donasi dari para alumni SMAK 1 Penabur yang akan disumbangkan untuk guru dan pensiunan.

Ketua Yayayan BPK Penabur Adri Lazuardi menyampaikan perjalanan panjang Penabur selama 75 tahun diharapkan bisa terus mencetak talenta-talenta di masa mendatang pada berbagai bidang, termasuk untuk catur.

“Ini merupakan sekolah legend yang telah banyak melahirkan orang-orang hebat pada masanya hingga sekarang,” kata Adri.

"Ada sebuah kesempatan untuk mendapatkan juga pelajar-pelajar terbaik yang terus dapat dibina oleh PB Percasi menjadi grandmaster-grandmaster ke depannya," tambahnya. (E-3)