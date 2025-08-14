Hillary Rooca Theng, Bocah 10 Tahun yang Menang Catur Lawan Master Nasional Wanita

Hillary Rooca Theng.(Dok. Pribadi)

PRESTASI membanggakan kembali hadir dari dunia catur ibu kota. Hillary Rooca Theng, yang saat ini berusia 10 tahun, sukses mencatat kemenangan gemilang di ajang Kejurda Catur DK (Daerah Khusus) Jakarta 2025, kategori G19 (Putri di bawah usia 19 Tahun), dengan mengalahkan lawan di kategori tertinggi catur junior yaitu 19 tahun.

Kompetisi bergengsi ini diselenggarakan pada 9–10 Agustus di Tamini Square, Jakarta Timur. Pertandingan di kategori G19 berlangsung sengit, mempertemukan pemain muda berbakat dengan atlet yang jauh lebih berpengalaman, Master Nasional Wanita (MNW) Aulia Rochma.

Meski menghadapi lawan yang hampir dua kali usianya, Hillary menunjukkan strategi matang, perhitungan langkah yang presisi, dan ketenangan luar biasa. Lewat kombinasi serangan yang cerdas, ia menutup pertandingan dengan beberapa skakmat yang memukau.

Baca juga : Percasi Jakarta Cari Wakil untuk Kejurnas

“Saya senang sekali bisa bermain di kategori G19, kelompok Girl 19 jauh lebih seru. Setiap pertandingan memberi saya banyak pelajaran. Saya bersyukur mendapat kesempatan bermain dengan pemain hebat yang lebih berpengalaman,” ujar Hillary dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Kamis, (14/8).

Perjuangan Hillary menjadi juara tidaklah mudah. Pasalnya MNW Aulia Rochma unggulan pertama sekaligus juara bertahan juga mempunyai nilai yang sama 3 poin dari 4 babak. Mau tidak mau, gelar juara harus diputuskan melalui playoff Armageddon Match.

Armageddon match ialah pertandingan catur hidup atau mati seperti adu penalti dalam sepakbola, dengan format waktu pikir 5 menit untuk putih melawan 4 menit waktu pikir untuk hitam. Jika hasilnya imbang, hitam akan keluar sebagai juara.

Memegang buah putih, Hillary berhasil menyempurnakan kemenangan dengan mengalahkan sang kakak senior dengan serangan yang mematikan pada langkah ke 23, 1-0 buat Hillary. Kemenangan ini mempertegas potensi besar Hillary sebagai salah satu talenta muda catur Indonesia.

Keberhasilannya di kategori G19 menunjukkan kemampuan, dedikasi, dan semangat juang mampu melampaui batas usia. Hillary akan melanjutkan kiprahnya di dunia catur dengan mengikuti berbagai turnamen bergengsi baik di dalam maupun luar negeri di penghujung tahun 2025 ini. (H-3)