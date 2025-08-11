Manny Pacquiao Duduki Peringkat Satu di Kelas Welter WBC

Petinju Filipina Manny Pacquiao(AFP/JUNG YEON-JE)

WORLD Boxing Council (WBC) menempatkan petinju legendaris Filipina Manny Pacquaio di peringkat teratas ranking petinju kelas welter (66,6 kg) terbaru yang dikeluarkan organisasi tersebut.

Berdasarkan laporan daftar ranking kelas welter di laman resmi WBC, Minggu (10/8), Pacquiao berada di urutan pertama meski tanpa menyandang gelar apa pun.

Peringkat kedua dihuni Souleymane Cissokho dari Prancis dengan gelar kelas welter WBC Silver dan Raul Curiel asal Meksiko di posisi ketiga dengan gelar The North American Boxing Federation (NABF).

Sedangkan peringkat keempat dihuni Conor Benn asal Inggris, diikuti Egidijus Kavaliauskas dari Lithuania.

Dalam daftar ranking yang dirilis pada Juli, peringkat Pacquiao masih berada di bawah pemegang gelar juara kelas welter WBC Mario Barios.

Namun dalam daftar terbaru, Pacquiao melejit ke urutan pertama.

Petinju berjuluk Pac Man itu mendapat tempat istimewa di peringkat WBC setelah laga tinju terbarunya melawan Barrios yang berakhir dengan hasil imbang (115-113, 114-114, 114-114) di MGM Grand Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, pada 19 Juli.

Laga tersebut menandai kembalinya Pacquaio ke ring tinju di usia yang ke-46 tahun setelah pertarungan terakhirnya pada Agustus 2021 yang berakhir dengan kekalahan angka mutlak dari Yoredis Ugas.

Mantan juara delapan divisi tinju itu memutuskan untuk kembali memasang sarung tinju karena bertekad untuk mengakhiri karier sebagai juara WBC.

Dengan hasil imbang melawan Barrios, Pacquiao kini memperbaharui rekor menjadi 62 kemenangan (39 KO), delapan kekalahan, dan tiga kali imbang.

Setelah laga itu, Pacquiao dan Barrios telah menyatakan keinginan untuk bertarung ulang namun belum ada pengumuman resmi mengenai laga tersebut.

Belum lama ini, Pacquiao menyampaikan bahwa dirinya masih akan melakoni pertarungan lagi pada tahun ini. Namun, dia tidak menyebutkan lawan yang pantas dihadapi.

"(saya bertarung lagi pada) Tahun ini, tahun ini, (pada bulan) Desember," kata Manny Pacquiao saat diwawancarai oleh reporter tinju Dyan Castillejo dalam sebuah video unggahan akun YouTube KBOXtv.

Kemampuan Pacquiao yang masih cukup stabil di usianya yang tak lagi muda memunculkan berbagai rumor tentang lawan berikutnya. Nama petinju papan atas seperti Floyd Mayweather juga sempat disebut sebagai lawan selanjutnya setelah keduanya bertemu satu dekade lalu yang dimenangkan Mayweather.

Selain itu, ada pula pembicaraan tentang Pacquiao melawan juara kelas welter World Boxing Association (WBA) Roland 'Rolly' Romero.

Sebelum laga melawan Barrios, Pacquiao juga menyampaikan bahwa dia menyambut baik kemungkinan pertarungan melawan Gevonta Davis. Dia menyukai laga tersebut, namun setelah menyelesaikan urusannya dengan Barrios. (Ant/Z-1)