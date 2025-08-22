Timnas Tinju Indonesia Menangkan Enam Medali di Taipei City Cup 2025

Headline
TIMNAS Tinju Indonesia berhasil meraih enam medali dengan meraih tiga medali emas, dua perak, dan satu perunggu di ajang Taipei City Cup International Boxing Tournament pada 19-21 Agustus 2025.
"Hasil ini menjadi sinyal positif bahwa tinju amatir Indonesia kembali diperhitungkan di level internasional," kata Ketua Umum PB Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) Ray Zulham Faras Nugraha, Kamis (21/8).
Ia mengaku bangga dengan perjuangan para petinju Indonesia di Taipei dan ini adalah bukti bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan pembinaan yang konsisten, tinju Indonesia bisa kembali berjaya.
"Anak-anak berhasil mengumandangkan lagu Indonesia Raya di ajang internasional pada momentum perayaan 80 tahun kemerdekaan RI," kata dia.
Menurut dia, tiga emas untuk Indonesia dipersembahkan petinju putri Nabila Maharani di kelas bulu putri yang menumbangkan petinju tuan rumah Lin Shu Ting lewat kemenangan mutlak 5-0.
Tidak lama berselang, petinju putra Indonesia Asri Udin, yang turun di kelas 60 Kg putra, juga menyumbang medali emas kedua.
Peraih medali emas PON Aceh-Sumut 2024 itu tampil dominan dan menaklukkan petinju Korea Selatan, Lee Do Yoon, juga dengan skor telak 5-0.
Sementara kejutan terbesar datang dari Maikhel Robet Muskita alias Mustika yang turun di kelas berat ringan berhasil mengunci kemenangan KO pada ronde pertama atas petinju tuan rumah Huang Tai Wei.
Kemenangan cepat ini sontak membuat arena bergemuruh sekaligus mengibarkan Merah Putih dengan penuh kebanggaan.
Kemudian dua medali perak dihasilkan Israellah A B Saweho (kelas minimum putri) kalah tipis lewat split decision dari Chiu Cing Yu (Chinese Taipei). Hal serupa dialami Aldoms Suguro (kelas bantam) yang harus mengakui keunggulan Tang En Chun (Chinese Taipei).
Tambahan satu medali perunggu diraih oleh Uswatun setelah langkahnya terhenti di semifinal.
Hasil gemilang di Taipei City Cup 2025, Timnas Tinju Indonesia menutup turnamen dengan catatan manis dengan mengumpulkan enam medali yakni tiga medali emas, dua perak dan satu medali perunggu di ajang debut internasional Perbati.
"Ini bukti keseriusan Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) dalam membangun kembali kejayaan tinju amatir tanah air," kata dia.
Sebelumnya, Pengurus Besar Tinju Indonesia (Perbati) periode 2025-2029 resmi dikukuhkan di Jakarta pada Minggu (9/8) yang dipimpin Ray Zulham Farras Nugraha sebagai Ketua Umum.
Pelantikan ini menandai era baru pembinaan tinju amatir Indonesia, sekaligus mengukuhkan Perbati sebagai induk organisasi yang berafiliasi dengan World Boxing, federasi internasional yang diakui Komite Olimpiade Internasional (IOC).
Perbati memadukan unsur tokoh olahraga, pejabat publik, pelatih, mantan atlet, serta profesional di berbagai bidang mengisi struktur kepengurusan cabang olahraga tinju ini. (Ant/Z-1)
