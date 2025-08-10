Manny Pacquiao akan Kembali Naik Ring pada Desember 

Petinju Filipina Manny Pacquiao(AFP/HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

PETINJU legendaris asal Filipina Manny Pacquiao mengonfirmasi dirinya akan kembali naik ring pada Desember 2025. Namun, belum ada informasi mengenai calon lawan yang akan dihadapi.

"Tahun ini, tahun ini, (pada bulan) Desember," kata Pacquiao saat diwawancarai reporter tinju Dyan Castillejo dalam sebuah video unggahan akun YouTube KBOXtv, dikutip Minggu (10/8).

Dalam laga terbarunya, Pacquiao mampu menahan imbang (115-113, 114-114, 114-114) juara bertahan kelas welter (66.6 kg) World Boxing Council (WBC) Mario Barrios di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Amerika Serikat, 20 Juli lalu.

Setelah laga itu, kedua petinju yang tidak puas dengan hasil imbang, saling membuka peluang untuk kembali beradu dalam sebuah laga ulang.

Namun, belum ada kesepakatan yang diumumkan secara resmi terkait laga ulang yang diinginkan.

Kemampuan Pacquiao yang masih cukup stabil di usia yang ke-46, juga memunculkan rumor yang beredar di kalangan penggemar tentang pertarungan lain yaitu laga ulang melawan Floyd Mayweather, setelah keduanya bertemu satu dekade lalu, yang dimenangkan Mayweather.

Petinju lain seperti Ryan Garcia juga menyampaikan secara terbuka mengincar laga melawan Pacquiao. Ada pula pembicaraan tentang juara kelas welter World Boxing Association (WBA) Roland 'Rolly' Romero melawan mantan juara delapan divisi itu.

Sebelum laga melawan Barrios, Pacquiao juga menyampaikan bahwa dia menyambut baik kemungkinan pertarungan melawan Gevonta Davis. Dia menyukai laga tersebut, namun setelah menyelesaikan urusannya dengan Barrios.

Pacquiao dengan rekor 62 kemenangan termasuk 39 kemenangan knockout (KO), delapan kekalahan, dan tiga seri, memiliki sejumlah pertarungan besar yang terbuka untuknya, setelah penampilan mengesankan melawan sang juara yang berusia 30 tahun.

Petinju berjulukan Pac-Man itu belum menyebutkan siapa lawan berikutnya yang pantas namun dia memastikan akan kembali naik ring

sebelum tahun 2025 berakhir. (Ant/Z-1)