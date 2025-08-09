Emas Pertama Indonesia di World Games 2025 Datang dari Tim Perahu Naga

Ilustrasi(Antara)

MEDALI emas pertama bagi Indonesia di ajang World Games 2025 dipersembahkan oleh Tim Perahu Naga pada nomor open 2.000 meter. Tim merah putih finis dengan catatan waktu 9 menit 8,12 detik di depan tuan rumah yang berada di urutan kedua dengan 9 menit 19,22 detik. Sementara, Spanyol meraih medali perunggu dengan 9 menit 23,75 detik.

"Sesuai dengan harapan kita semua. Emas pertama tim perahu naga di World Games dan sekaligus emas pertama kontingen Indonesia. Besok ada lima nomor final," ujar Wakil Ketua Umum III Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PB PODSI) Budiman Setiawan, Sabtu (9/8).

Tim perahu naga Indonesia yang berlaga di Xinglong Lake Hubin Arena, Chengdu, Tiongkok ini diperkuat oleh Andriyani Riska, Mugi Harjito, Sutrisno, Irwan, Dapit, Kuswandi Roby, Dayumin, Reski Wahyuni, Maryati, Yuda Firmansyah, Nadia Hafiza, dan Meni Nur. Nomor open 2.000 meter termasuk nomor lomba yang dilangsungkan tanpa melalui babak kualifikasi.

"Alhamdulillah mereka melakukan dengan baik, dengan fokus, karena 2.000 meter ini membutuhkan konsistensi, kemudian juga daya tahan," kata pelatih tim perahu naga, Suryadi, yang mendampingi atlet di Chengdu.

Para atlet turun pada enam nomor, yang terdiri atas nomor open dan mix masing-masing 200m, 500m, dan 2.000m. Nomor mix berisi 12 kru yang terdiri atas satu drummer, satu juru mudi, dan 10 pedayung, sementara nomor open berisi 10 kru yang terdiri dari satu drummer, satu juru mudi, dan delapan pedayung.

Tim perahu naga Indonesia berhasil melalui babak kualifikasi untuk nomor mix 200m, mix 500m, open 200m, dan open 500. Tim Merah Putih bahkan unggul pada nomor mix 200m, open 200m, dan open 500m dengan menempati urutan pertama dalam babak kualifikasi. Sementara itu, tidak ada kualifikasi untuk nomor mix 2.000 meter. Babak final dari lima nomor tersebut akan berlangsung Minggu (10/8).

PB PODSI mengirim 12 atlet yang terdiri atas enam atlet putra dan enam atlet putri, tiga pelatih, dan satu masseur ke The World Games 2025. Para atlet lolos kualifikasi The World Games 2025 di Yichang, Tiongkok, pada 2024. Hanya 12 negara yang lolos kualifikasi, sehingga total ada 144 atlet yang mengikuti ajang internasional empat tahunan itu.

Dalam kualifikasi The World Games tahun lalu, tim perahu naga Indonesia meraih satu medali emas dari nomor mix 200m, satu perak dari nomor mix 2.000m, dan satu perunggu dari nomor mix 500m.(Ant/M-2)