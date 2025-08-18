Headline
MBG Dituding Gerogoti Pos Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Atlet Panjat Tebing Indonesia Borong Tiga Medali di Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2025

Khoerun Nadif Rahmat
18/8/2025 15:38
Atlet Panjat Tebing Indonesia Borong Tiga Medali di Kejuaraan Dunia Panjat Tebing 2025
Tiga medali berhasil dipersembahkan atlet panjat tebing Indonesia.(Dok. FPTI)

TIGA medali berhasil dipersembahkan atlet panjat tebing Indonesia pada hari kedua The World Games 2025 Chengdu. Lewat nomor speed four lanes, kontingen Merah Putih meraih satu emas, satu perak, dan satu perunggu setelah sehari sebelumnya pulang tanpa medali dari nomor speed tunggal.

Di sektor putra, Kiromal Katibin mempersembahkan medali perak setelah mencatatkan waktu 4,81 detik. Emas menjadi milik atlet Tiongkok dengan torehan 4,74 detik, sementara perunggu diraih Rishat Khaibullin dari Kazakhstan dengan 4,83 detik. Rekan satu tim Katibin, Raharhati Nursamsa, harus puas finis di posisi keempat dengan 5,14 detik.

Sementara di sektor putri, Desak Made Rita Kusuma Dewi keluar sebagai juara dengan waktu 6,35 detik dan meraih medali emas. Rekan senegaranya, Rajiah Sallsabillah, finis di posisi ketiga dengan catatan 6,951 detik sehingga membawa pulang perunggu. Adapun medali perak diraih atlet Tiongkok, Qi Yu Mei, dengan waktu 6,42 detik. Posisi keempat ditempati Natalia Kalucka dari Polandia.

Baca juga : Emas Pertama Indonesia di World Games 2025 Datang dari Tim Perahu Naga

Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia, Hendra Basir, menyatakan sejak awal dirinya hanya meminta para atlet untuk tampil rileks dan menikmati pertandingan. Namun, hasil di luar dugaan ini tetap membuatnya bangga.

"Di The World Games 2025, kami hanya menargetkan untuk menikmati pertandingan, tidak menargetkan apa pun. Namun, dengan hasil ini, saya sangat bangga dengan raihan para atlet," ujar Hendra dalam keterangannya.

Dengan capaian ini, kontingen panjat tebing Indonesia membukukan satu emas, satu perak, dan satu perunggu pada nomor speed four lanes, sekaligus membuka peluang menambah medali di nomor-nomor berikutnya. (Ndf/I-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved