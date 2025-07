Riverside Golf Club Selenggarakan Turnamen

Ilustrasi(Dok Riverside)

RIVERSIDE Golf Club menggelar turnamen bertajuk I LOVE MONDAY Fun Golf Tournament pada Senin (14/7), dengan misi mengubah pandangan negatif tentang hari Senin menjadi momen yang dinanti dan penuh energi positif. Turnamen itu menjadi ajang kompetitif sekaligus santai yang disambut antusias oleh ratusan pegolf dari berbagai komunitas di Jabodetabek dan sekitarnya.

Kegiatan yang dimulai dengan tee off pada pukul 06.45 WIB ini tak sekadar menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antarpegolf dalam suasana penuh semangat. Turnamen tersebut dirancang sebagai pengalaman yang menyenangkan di awal pekan, lengkap dengan suasana kompetitif, hadiah menarik, dan fasilitas yang memanjakan peserta.

Marketing Manager Riverside Golf Club Rusminingsih menyatakan, tujuan utama dari acara ini adalah menciptakan suasana menyenangkan setiap hari Senin. "Kami ingin mengubah persepsi tentang hari Senin menjadi hari yang menyenangkan dan penuh energi. Turnamen ini menghadirkan keseruan, kompetisi, dan kebersamaan dalam satu momen yang berkesan," ujarnya dikutip dari siaran pers.

Dengan konsep fun golf yang mengedepankan unsur rekreasi sekaligus kompetisi, peserta berkesempatan memperebutkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda motor, serta lucky draw berisi sepeda, perlengkapan golf, dan merchandise eksklusif turut memeriahkan acara. Salah satu daya tarik terbesar adalah hadiah Rp100 juta bagi siapa saja yang berhasil mencetak Hole in One di Hole 4.

Peserta yang telah mendaftar dengan tarif Early Bird sebesar Rp1.250.000 maupun harga normal Rp1.450.000 mendapat berbagai fasilitas, termasuk green fee, kaos turnamen eksklusif, sarapan, makan siang, serta akses ke sesi lucky draw.

Beberapa tantangan teknis seperti Nearest to the Pin dan Nearest to the Line turut memperkaya pengalaman bermain, sementara trofi penghargaan dibagikan kepada peraih Best Gross Overall (BGO), Best Net Overall (BNO), serta pemenang dari Flight A, B, dan C.

Lapangan 18-hole par-72 Riverside yang dirancang oleh legenda golf dunia Greg Norman memberikan tantangan teknis dan visual tersendiri bagi peserta. Terletak di Bogor dan mengalir sejajar dengan Sungai Cikeas, lapangan ini memadukan keindahan tropis dengan desain strategis, menjadikan pengalaman bermain semakin istimewa.

Sebagai bagian dari jaringan AYANA Hotels & Resorts, Riverside Golf Club juga dikenal dengan layanan kelas atas dan suasana yang inklusif. Fasilitas clubhouse modern serta pelayanan ramah menjadi daya tarik tersendiri bagi pegolf dari berbagai level, baik profesional maupun amatir.

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari strategi Riverside untuk memposisikan diri tidak hanya sebagai tempat bermain golf, tetapi juga ruang sosial yang inspiratif. Antusiasme tinggi terhadap I LOVE MONDAY menunjukkan bahwa pendekatan kreatif terhadap rutinitas pekanan dapat diterima dengan sangat baik oleh komunitas golf. (E-4)